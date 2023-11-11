Beli Tiket Konser Musik Lazada Fest 12.12 di Lazada 11.11 untuk Menyaksikan Deretan Musisi Hits

JAKARTA - Festival belanja 11.11 Diskon Terbesar di Lazada kembali hadir. Kali ini, bukan hanya potongan harga super besar untuk pembelian barang saja, kalian juga juga bisa mendapatkan diskon dan promo menarik tiket Konser Musik Lazada Fest 12.12.

"Tahun ini, Lazada bergerak all out di rangkaian festival belanja akhir tahunnya dan akan memberikan lebih dari sekadar pengalaman berbelanja online karena tahun ini festival belanja 11.11 Diskon Terbesar akan menjadi awal dari berbagai keseruan akhir tahun dengan rangkaian promo diskon online hingga festival musik, food bazaar, dan berbagai aktivitas menarik lainnya," ujar Chief Marketing Officer Lazada Indonesia, Intan Ayu Kartika.

Di Lazada 11.11 kali ini, konsumen bisa memiliki produk-produk kesayangan dari banyak brand favorit dengan diskon hingga 95% di Crazy Brand Mega Offer setiap jam 00.00-02.00 WIB dan 19.00 - 24.00 WIB dari tanggal 11 - 15 November 2023 serta potongan langsung Bonus Dadakan Rp7 ribu untuk setiap pembelian Rp60.000 serta fitur gratis ongkir sampai dengan 100%.

Untuk menambah keceriaan di festival belanja 11.11 kali ini, konsumen juga bisa memainkan berbagai game di aplikasi Lazada untuk mengumpulkan koin dan lebih banyak voucher yang bisa digunakan langsung pada saat berbelanja, seperti voucher 40% yang bisa didapatkan konsumen apabila mereka menyelesaikan misi di permainan Voucher Express selama periode 11.11 berlangsung.

Tentunya, yang paling istimewa adalah tiket Konser Musik Lazada Fest 12.12 yang akan diselenggarakan secara serentak di tiga kota besar di Indonesia, yaitu Jakarta, Surabaya, dan Makassar. Pasalnya, Konser Musik Lazada Fest 12.12 akan menghadirkan grupKPop Red Velvet dan SHINee’s Key serta musisi hits seperti Vierratale, Rizky Febian, Tulus, Isyana Sarasvati, Kahitna, Raisa, Tiara Andini, Maliq & d’Essentials.

Konser Musik Lazada Fest 12.12 akan diselenggarakan di Indonesia Arena, Jakarta pada Rabu, 13 Desember 2023 yang menampilkan Red Velvet dan SHINee’s KEY, Vierratale dan Rizky Febian. Sementara di 12 Desember 2023, Konser Musik Lazada Fest 12.12 akan lebih dulu berlangsung di Jatim Expo (JX International) Surabaya, dengan penampilan musik dariIsyana Sarasvati, Kahitna, dan Tulus.

Di tanggal yang sama, yakni 12 Desember 2023, Konser Musik Lazada Fest 12.12 juga akan dilaksanakan di Trans Studio Mall, Makassar dengan penampilan dari Raisa, Maliq & d’Essentials, dan Tiara Andini.