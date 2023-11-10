Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Andmesh Kamaleng Ungkap Alasan Mau Jadi Juri Trending Star

Selvianus , Jurnalis-Jum'at, 10 November 2023 |15:43 WIB
Andmesh Kamaleng Ungkap Alasan Mau Jadi Juri Trending Star
Andmesh Kamaleng jadi juri Trending Star (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Andmesh Kamaleng telah didapuk sebagai juri di Trending Star, kini telah memasuki Top Trending 10. Sebagai juri, Admesh menegaskan kalau Trending Star merupakan salah satu ajang pencarian bakat, benar-benar mempunyai kriteria ketat.

Terutama dalam proses penyaringan bintang-bintang, hingga mengerucut ke top trending 10 besar. Saat ini, peserta-pesertanya pun tengah dipersiapkan, menjelang Grand Final pada 18 November 2023.

"Harusnya kalian di ajang pencarian bakat yang lain masih memakai konsep yang sama, terus di Trending Star itu benar-benar mempunyai kriteria yang khusus, makanya kita mempersiapkan juri-juri kualitasnya luar biasa," ujar Andmesh Kamaleng dalam konferensi pers di Studios 14, MNC Studio, di Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Jumat (10/11/2023).

Andmesh Kamaleng Ungkap Alasan Mau Jadi Juri Trending Star

Pelantun Cinta Luar Biasa ini mengatakan, bekerjasama dengan Indra Aziz, Mahalini Raharja serta Bintang Emon, merupakan sebuah pengalaman luar biasa baginya. Mengingat juri-juri dipercayakan Trending Star, memiliki kapasitas dan pengetahuan jauh diatasnya.

"Coach Indra pengetahuan vokal luar biasa, Mahalini begitu banyak kelebihan ya nggak bisa itu lagi. Terus Bintang Emong luar biasa jadi saya disini sangat bangga," ucap Admesh.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/22/205/2973898/febrina-fransisca-ungkap-makna-single-perdananya-0xGiZ7tHNx.jpg
Febrina Fransisca Ungkap Makna Single Perdananya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/22/205/2973874/juara-trending-star-febrina-fransisca-siap-berkarya-sebanyak-mungkin-RS1p8gJKxx.jpg
Juara Trending Star, Febrina Fransisca Siap Berkarya Sebanyak Mungkin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/03/205/2948994/perjalanan-panjang-febrina-fransisca-jadi-juara-trending-star-VpoQO5M7C0.jpg
Perjalanan Panjang Febrina Fransisca Jadi Juara Trending Star
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/17/205/2940191/mahalini-sudah-notice-ricardo-sinaga-sejak-audisi-trending-star-kJdXhIf0gK.jpg
Mahalini sudah Notice Ricardo Sinaga sejak Audisi Trending Star
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/17/205/2940166/febrina-fransisca-tampil-powerful-di-babak-live-show-trending-star-22zguOjAap.jpg
Febrina Fransisca Tampil Powerful di Babak Live Show Trending Star
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/16/205/2940113/penampilan-enjoy-kiano-nathaniel-di-live-show-trending-star-lhms9Oinn7.jpg
Penampilan Enjoy Kiano Nathaniel di Live Show Trending Star
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement