Andmesh Kamaleng Ungkap Alasan Mau Jadi Juri Trending Star

JAKARTA - Andmesh Kamaleng telah didapuk sebagai juri di Trending Star, kini telah memasuki Top Trending 10. Sebagai juri, Admesh menegaskan kalau Trending Star merupakan salah satu ajang pencarian bakat, benar-benar mempunyai kriteria ketat.

Terutama dalam proses penyaringan bintang-bintang, hingga mengerucut ke top trending 10 besar. Saat ini, peserta-pesertanya pun tengah dipersiapkan, menjelang Grand Final pada 18 November 2023.

"Harusnya kalian di ajang pencarian bakat yang lain masih memakai konsep yang sama, terus di Trending Star itu benar-benar mempunyai kriteria yang khusus, makanya kita mempersiapkan juri-juri kualitasnya luar biasa," ujar Andmesh Kamaleng dalam konferensi pers di Studios 14, MNC Studio, di Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Jumat (10/11/2023).

Pelantun Cinta Luar Biasa ini mengatakan, bekerjasama dengan Indra Aziz, Mahalini Raharja serta Bintang Emon, merupakan sebuah pengalaman luar biasa baginya. Mengingat juri-juri dipercayakan Trending Star, memiliki kapasitas dan pengetahuan jauh diatasnya.

"Coach Indra pengetahuan vokal luar biasa, Mahalini begitu banyak kelebihan ya nggak bisa itu lagi. Terus Bintang Emong luar biasa jadi saya disini sangat bangga," ucap Admesh.