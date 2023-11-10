Jadi Juri Trending Star, Mahalini Raharja Pasang Kriteria Ketat

JAKARTA - Mahalini Raharja ditunjuk sebagai salah satu juri di Trending Star 2023. Ia awalnya merasa bingung ketika dipercayakan sebagai juri.

Mahalini bersyukur, sebab ia dapat merasakan dua sisi yakni sebagai peserta, maupun ditunjuk menjadi juri di Trending Star.

"Bingung juga ya kenapa dipercaya sebagai juri, senang banget karena reliabel dan dari Star Media Nusantara juga, bisa menjadi juri di Trending Star menjadi sesuatu luar biasa," ujar Mahalini Raharja saat ditemui di Studios 14 MNC Studio di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Jumat (10/11/2023).

Saat ini, ajang pencarian bakat Trending Star 2023 telah memasuki Top Trending 10, dan peserta-pesertanya pun tengah dipersiapkan menjelang grand final pada 18 November 2023.

"Kita lahir ajang pencarian bakat sehingga bisa merasakan bagaimana di dua sisi bagaimana menjadi kontestan dan dimana aku izinkan jadi jurinya gitu," sambung dia.

Mahalini mengatakan kalau tantangan ia rasakan terutama dalam proses penilaian. Sebab, peserta-peserta yang ikut Trending Star, rata-rata memiliki suara berkualitas. Namun terpenting baginya, yakni bagaimana peserta-peserta mampu menjaga konsistensi dalam mengikuti ajang Trending Star 2023.

"Sebenarnya aku bisa nilai orang disini yang banyak bagusnya sih, karena disini dan ini sudah 10 besar jadi aku sudah ngikutin mereka dari ratusan sudah di seleksi gitu," jelas Mahalini.

"Tantangannya binggung karena bagus semua, jadi gimana milihnya melihat mereka konsisten atau enggaknya gitu,"tambahnya.

Selain konsistensi, kekasih Rizky Febian ini menegaskan pertimbangan lain dalam menyeleksi peserta-peserta Tranding Star. Diantaranya, mentalitas hingga musikalitas harus dimiliki oleh peserta.

