HOT GOSSIP

Perjuangan Desta dan Vincent Ajak Duta Tanding di Tepok Bulu 2023

Nurul Amanah , Jurnalis-Jum'at, 10 November 2023 |16:21 WIB
Perjuangan Desta dan Vincent Ajak Duta Tanding di Tepok Bulu 2023
Perjuangan Desta dan Vincent ajak Duta Sheila on 7 main Tepok Bulu 2023 (Foto: Okezone)
JAKARTA - Vincent dan Duta Sheila On 7 akan unjuk kebolehan bermain bulutangkis dalam ajang Tepok Bulu 2023. Keduanya akan menantang dua aktor asal Malaysia Fazley Yaakob dan Imran Aqil. Tepok Bulu edisi kedua ini akan berlangsung pada 17 November 2023 mendatang.

Vincent pun membongkar jika sebenarnya Duta sudah dihubungi oleh Desta untuk berlaga di Tepok Bulu 2022. Kala itu Duta menolaknya sehingga pertandingan mempertemukan Vincent dan Valentino Jebret. Padahal, Vincent menilai Duta piawai di berbagai jenis olahraga termasuk bulutangkis.

"Tepok bulu pertama Desta udah pernah hubungi tapi ditolak mentah-mentah," ujar Vincent dalam konferensi pers Tepok Bulu 2023 di Kemang, Jakarta Selatan, Jumat (10/11/2023).

Perjuangan Desta dan Vincent Ajak Duta Tanding di Tepok Bulu 2023

Desta pun menimpali jika kala itu Duta menolak lantaran merasa tidak lagi muda sehingga fisiknya dirasa tak kuat untuk bertanding badminton layaknya atlet sungguhan. Duta pun telah membayangkan akan bermain badminton dengan disaksikan oleh ribuan penonton sehingga dirinya merasa tak siap untuk bergabung.

Pasalnya, Duta terbiasa bermain badminton secara fun game dimana tidak untuk kompetisi dan disaksikan oleh banyak orang.

"Salah satu fisik terus dia gak mau pas main ditonton segitu banyaknya," timpal Desta.

Vincent dan Desta akhirnya kembali menawarkan Duta untuk bertanding di Tepok Bulu edisi kedua ini. Sempat bertemu di Jogjakarta, Duta akhirnya mengiyakan tawaran Vincent dan Desta.

Vincent juga melihat bahwa Duta akhirnya setuju lantaran melihat pertandingan sebelumnya di Tepok Bulu 2022 dimana meski tetap berkompetisi, permainan tetap berjalan dengan fun.

"Karena kedekatan juga sih, gue Vincent sama Dikta manggung di Jogja, Duta nyamperin terus ditembak sama vincent 'kita akan main tepok bulu ya, mau ga lo dia jawab 'okey' direkam sama Vincent. Jadi bukti bahwa lo udah bilang oke loh, jangan sampe gak jadi," pungkasnya.

