3 Tahier, Andrea Tanzil dan Mawar Eva akan tampil di Music Zone by Okezone Radio (Foto: MNC Media)

JAKARTA - Music Zone by Okezone Radio kembali hadir di Anjungan Sarinah pada hari ini, Jumat (10/11/2023). Setelah absen minggu lalu, kali ini Music Zone by Okezone Radio kembali hadir dengan mengundang tiga musisi muda Tanah Air yang tentunya sayang untuk dilewatkan.

Pada Music Zone by Okezone Radio edisi minggu ini, akan ada penampilan keren dari 3 Tahier. Trio beranggotakan Renaga Tahier, Dewa Tahier dan Dierda Tahier ini merupakan anak-anak dari Ferdy Tahier, vokalis dari grup band Element.

3 Tahier sejauh ini udah mempunyai 2 single yaitu “Kenapa Aku” dan “Kita Puasa”.

Tak hanya itu, akan hadir pula Andrea Tanzil, penyanyi yang baru saja merilis single “Infinity & Beyond”. bekerja sama dengan Kamga, lagu Infinity & Beyond menceritakan tentang harapan seseorang saat mencintai orang lain.

“Karena panggilanku ‘Andy’, orang-orang pasti selalu bertanya ‘Andy yang di Toy Story?’ Dari situ, aku jadi punya ide untuk membuat lagu dengan konsep Toy Story. Kebetulan, di situ ada karakter favorit aku, yaitu Buzz Lightyear yang mottonya adalah 'To Infinity and Beyond!'," cerita Andrea Tanzil tentang penggarapan single barunya.

"Di sini, Buzz adalah mainan kesukaan pemiliknya yang bernama Andy. Hal ini aku tuangkan ke dalam lagu yang menggambarkan perasaanku saat suka seseorang, seperti Andy yang suka dengan Buzz Lightyear. Intinya, memberi tahu orang yang kita cintai bahwa kita membutuhkannya dan ingin merasakan kebahagiaan bersamanya,” sambungnya.

Terakhir, para Zoners juga akan dihibur dengan penampilan artis peran sekaligus penyanyi, Mawar de Jongh. Bintang film Bumi Manusia ini diketahui baru saja merilis single “Cinta Pertama dan Terakhir”. Lagu ini adalah lagu original dari Sherina yang dibawakan kembali oleh Mawar de Jongh.

Bisa kembali membawakan lagu Cinta Pertama dan Terakhir, tentu menjadi sebuah kebahagiaan tersendiri bagi Mawar.

“Ini adalah salah satu lagu yang aku dengarkan dari dulu. Aku suka sekali menyaksikan Kak Sherina menyanyikan lagu ini saat aku masih kecil. Jadi, sebuah kehormatan bisa membawakan kembali lagu yang berkisah tentang seseorang yang telah menemukan cinta sejatinya. Menyanyikannya membuatku tertantang untuk bisa menyampaikan perasaan dan pesan lagunya dengan baik," papar Mawar.