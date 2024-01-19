Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Lewat Single Baru, Ade Govinda dan Erni Zakri Ajak Galau Penonton Music Zone

Ravie Wardani , Jurnalis-Jum'at, 19 Januari 2024 |22:06 WIB
Lewat Single Baru, Ade Govinda dan Erni Zakri Ajak Galau Penonton Music Zone
Ade Govinda dan Ernie Zakri (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Music Zone by Okezone Radio kembali digelar secara langsung di Anjungan Sarinah, Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat (19/1/2024).

Kali ini, menghadirkan Ade Govinda yang berduet dengan penyanyi Malaysia, Erni Zakri.

Tampil pada pukul 17.30 WIB, Ade dan Erni sukses menghanyutkan ratusan penonton yang hadir secara langsung lewat lagu-lagu galau mereka.

 BACA JUGA:

Lewat Single Baru, Ade Govinda dan Erni Zakri Ajak Galau Penonton Music Zone

Ade dan Erni memilih Tanpa Batas Waktu sebagai lagu pembuka di aksi panggungnya kali ini.

Sebelumnya, Ernie sempat menceritakan mengapa dirinya tertarik untuk berkolaborasi dengan gitaris Govinda tersebut.

"Kita berdua yang setuju, dan mas Ade ini merupakan komposer yang luar biasa, kita juga akan merilis lagu juga ya," ujar Erni Zakri.

Sementara itu, Ade Govinda juga mengapresiasi karakter vokal Erni yang dinilai sangat luar biasa.

"Erni juga enak diajak ngobrol, kita tahu kualitas suaranya ya, terbukti satu bulan udah 1 juta views," ujar Ade Govinda.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/11/598/3020326/pecah-music-zone-by-okezone-radio-dan-celebrities-radio-berkolaborasi-di-double-v-coffee-eatery-rawamangun-LB1SDRPWUt.jpg
Pecah! Music Zone by Okezone Radio dan Celebrities Radio Berkolaborasi di Double V Coffee & Eatery Rawamangun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/26/205/2961054/ada-kira-dan-syahravi-di-music-zone-by-okezone-radio-sore-ini-NpFiaACx8S.jpg
Ada KIRA dan Syahravi di Music Zone by Okezone Radio Sore Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/08/205/2934969/saksikan-penampilan-satine-zaneta-dan-bernadya-di-live-streaming-music-zone-di-okezone-com-52TE3H5Bmc.jpg
Saksikan Penampilan Satine Zaneta dan Bernadya di Live Streaming Music Zone di Okezone.com
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/08/205/2934962/satine-zaneta-dan-bernadya-tampil-di-music-zone-by-okezone-radio-saksikan-live-streamingnya-di-okezone-com-YJnV9IIXBL.jpg
Satine Zaneta dan Bernadya Tampil di Music Zone by Okezone Radio, Saksikan Live Streamingnya di Okezone.com
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/02/205/2931207/hanin-dhiya-bikin-galau-penonton-music-zone-by-okezone-radio-di-anjungan-sarinah-LS9vGbJqMx.jpg
Hanin Dhiya Bikin Galau Penonton Music Zone by Okezone Radio di Anjungan Sarinah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/01/205/2930740/music-zone-by-okezone-radio-akan-menghadirkan-brandon-julio-summerlane-dan-hanin-dhiya-8Zn2V7exg6.jpg
Music Zone by Okezone Radio akan Menghadirkan Brandon Julio, Summerlane dan Hanin Dhiya
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement