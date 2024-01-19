Lewat Single Baru, Ade Govinda dan Erni Zakri Ajak Galau Penonton Music Zone

JAKARTA - Music Zone by Okezone Radio kembali digelar secara langsung di Anjungan Sarinah, Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat (19/1/2024).

Kali ini, menghadirkan Ade Govinda yang berduet dengan penyanyi Malaysia, Erni Zakri.

Tampil pada pukul 17.30 WIB, Ade dan Erni sukses menghanyutkan ratusan penonton yang hadir secara langsung lewat lagu-lagu galau mereka.

BACA JUGA:

Ade dan Erni memilih Tanpa Batas Waktu sebagai lagu pembuka di aksi panggungnya kali ini.

Sebelumnya, Ernie sempat menceritakan mengapa dirinya tertarik untuk berkolaborasi dengan gitaris Govinda tersebut.

"Kita berdua yang setuju, dan mas Ade ini merupakan komposer yang luar biasa, kita juga akan merilis lagu juga ya," ujar Erni Zakri.

Sementara itu, Ade Govinda juga mengapresiasi karakter vokal Erni yang dinilai sangat luar biasa.

"Erni juga enak diajak ngobrol, kita tahu kualitas suaranya ya, terbukti satu bulan udah 1 juta views," ujar Ade Govinda.