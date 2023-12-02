Hanin Dhiya Bikin Galau Penonton Music Zone by Okezone Radio di Anjungan Sarinah

JAKARTA - Suara emas Hanin Dhiya berhasil bikin merinding para penonton Music Zone by Okezone Radio di Anjungan Sarinah, Jumat, 1 Desember 2023. Hanin bahkan berhasil bikin galau para penonton lewat lagunya yang bertajuk Suatu Saat Nanti.

Seperti diketahui, Hanin juga baru saja merilis lagu baru dengan judul Dia Hanya Untukku pada November yang lalu. Dalam lagu ini, Hanin menempatkan dirinya sebagai seorang pencerita dengan terinspirasi oleh unggahan-unggahan di media sosial.

Lagu tersebut menceritakan tentang usaha dan pengharapan seseorang kepada gebetan atau pasangan, meskipun nyatanya tidak dilihat.

“Gue belakangan ini lagi sering ngeliat orang ngeposting di media sosial tentang effort mereka untuk crush atau pasangannya. Walaupun ga di notice, tapi mereka yakin dia itu cuma buat gue,” ungkap Hanin.