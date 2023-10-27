Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Di Music Zone by Okezone Radio, Dodit Mulyanto Curhat Ditinggal Nikah

Ravie Wardani , Jurnalis-Jum'at, 27 Oktober 2023 |20:58 WIB
Di Music Zone by Okezone Radio, Dodit Mulyanto Curhat Ditinggal Nikah
Dodit Mulyanto di Music Zone by Okezone Radio (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Komedian sekaligus musisi, Dodit Mulyanto, berkesempatan tampil di acara Music Zone yang diinisiasi Okezone Radio. Acara tersebut berlangsung di Anjungan Sarinah, Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat (27/10/2023).

Dalam kesempatan itu, Dodit membawakan tiga lagu ciptaannya yakni Sehidup Semati Sama Kamu, Tahu Diri, hingga Staycation.

Penampilan Dodit and The Band pun disiarkan langsung di Okezone Radio 88.4 FM Jakarta dan Okezone Radio 89.7 FM Bandung.

Di Music Zone by Okezone Radio, Dodit Mulyanto Curhat Ditinggal Nikah

"Selamat malam Zoners (sebutan pendengar setia Okezone Radio), disini ada yang datang buat saya? Wow terimakasih ya Allah, tak kira nggak ada. Sarangheo," ujar Dodit menyapa penonton di Anjungan Sarinah.

"Yang bales bapak-bapak kumisan," sambungnya lalu disambut tawa penonton.

Pria 38 tahun ini tampil menggunakan gitar akustik. Tentunya, hal ini sangat berbeda dari penampilan Dodit yang lekat dengan biola kesayangannya.

"Aku nggak bawa biola karena ada kamu, kalau ada kamu aku be yours self. Kebetulan saya bermusik terus makanya saya mau melengkapi komedi saya dengan bumper sendiri," tutur Dodit.

Sebelum membawakan Tahu Diri, Dodit sempat menjelaskan makna dalam lagu tersebut.

Halaman:
1 2
