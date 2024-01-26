Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Ada KIRA dan Syahravi di Music Zone by Okezone Radio Sore Ini

Nafisa Tahira , Jurnalis-Jum'at, 26 Januari 2024 |17:07 WIB
Ada KIRA dan Syahravi di Music Zone by Okezone Radio Sore Ini
Ada KIRA dan Syahravi di Music Zone by Okezone Radio sore ini. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Okezone Radio kembali menggelar Music Zone di Anjungan Sarinah, Jakarta Pusat, pada Jumat (26/1/2024). Dipandu Laras Tahira, panggung musik tersebut menghadirkan duo KIRA dan Syahravi. 

Kehadiran Syahravi di panggung Music Zone sore ini untuk mempromosikan lagu terbarunya berjudul Closer. Lagu duetnya bersama Uap Widya itu dirilis pada pertengahan Desember 2023 di bawah label Sony Music Entertainment. 

Sementara duo vokal KIRA yang beranggotakan Savira Razak (vokal) dan Faizal Permana (gitar) juga akan membawakan single terbaru mereka, BAHAGIA. Lagu yang dirilis pada November 2023, bercerita tentang seseorang yang menyesal perbuatannya di masa lalu.

Ada KIRA dan Syahravi di Music Zone by Okezone Radio sore ini. (Foto: MNC Media)

Jadi, siap untuk sing along bareng KIRA dan Syahravi? Kamu bisa menonton langsung penampilan keduanya dengan datang ke Anjungan Sarinah, Jakarta Pusat, pada Jumat (26/1/2024), pukul 17.00 WIB.*

(SIS)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/11/598/3020326/pecah-music-zone-by-okezone-radio-dan-celebrities-radio-berkolaborasi-di-double-v-coffee-eatery-rawamangun-LB1SDRPWUt.jpg
Pecah! Music Zone by Okezone Radio dan Celebrities Radio Berkolaborasi di Double V Coffee & Eatery Rawamangun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/19/205/2957430/lewat-single-baru-ade-govinda-dan-erni-zakri-ajak-galau-penonton-music-zone-NftXxdeKbU.jpg
Lewat Single Baru, Ade Govinda dan Erni Zakri Ajak Galau Penonton Music Zone
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/08/205/2934969/saksikan-penampilan-satine-zaneta-dan-bernadya-di-live-streaming-music-zone-di-okezone-com-52TE3H5Bmc.jpg
Saksikan Penampilan Satine Zaneta dan Bernadya di Live Streaming Music Zone di Okezone.com
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/08/205/2934962/satine-zaneta-dan-bernadya-tampil-di-music-zone-by-okezone-radio-saksikan-live-streamingnya-di-okezone-com-YJnV9IIXBL.jpg
Satine Zaneta dan Bernadya Tampil di Music Zone by Okezone Radio, Saksikan Live Streamingnya di Okezone.com
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/02/205/2931207/hanin-dhiya-bikin-galau-penonton-music-zone-by-okezone-radio-di-anjungan-sarinah-LS9vGbJqMx.jpg
Hanin Dhiya Bikin Galau Penonton Music Zone by Okezone Radio di Anjungan Sarinah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/01/205/2930740/music-zone-by-okezone-radio-akan-menghadirkan-brandon-julio-summerlane-dan-hanin-dhiya-8Zn2V7exg6.jpg
Music Zone by Okezone Radio akan Menghadirkan Brandon Julio, Summerlane dan Hanin Dhiya
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement