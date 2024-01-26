Ada KIRA dan Syahravi di Music Zone by Okezone Radio Sore Ini

Ada KIRA dan Syahravi di Music Zone by Okezone Radio sore ini. (Foto: MNC Media)

JAKARTA - Okezone Radio kembali menggelar Music Zone di Anjungan Sarinah, Jakarta Pusat, pada Jumat (26/1/2024). Dipandu Laras Tahira, panggung musik tersebut menghadirkan duo KIRA dan Syahravi.

Kehadiran Syahravi di panggung Music Zone sore ini untuk mempromosikan lagu terbarunya berjudul Closer. Lagu duetnya bersama Uap Widya itu dirilis pada pertengahan Desember 2023 di bawah label Sony Music Entertainment.

Sementara duo vokal KIRA yang beranggotakan Savira Razak (vokal) dan Faizal Permana (gitar) juga akan membawakan single terbaru mereka, BAHAGIA. Lagu yang dirilis pada November 2023, bercerita tentang seseorang yang menyesal perbuatannya di masa lalu.

Jadi, siap untuk sing along bareng KIRA dan Syahravi? Kamu bisa menonton langsung penampilan keduanya dengan datang ke Anjungan Sarinah, Jakarta Pusat, pada Jumat (26/1/2024), pukul 17.00 WIB.*

