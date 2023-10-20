Nikmati Senja Bersama Music Zone by Okezone Radio Bareng JEJA dan Nadhif Basalamah

JAKARTA - Music Zone by Okezone Radio kembali hadir di Anjungan Sarinah pada hari ini, Jumat (20/10/2023). Dipandu oleh Aji Sabha, JEJA dan Nadhif Basalamah akan menghibur para Okezoners secara live sore nanti.

Duo yang berisikan Jemsii dan Jaz Rowe dalam JEJA akan tampil dengan single terbaru mereka bertajuk Senja. Setelah rehat dua tahun usai merilis single perdana, JEJA kembali hadir dan menyapa penggemarnya secara langsung dari Anjungan Sarinah.

"Senja itu menggambarkan, bahwa setiap hari matahari akan selalu terbit lagi. Jadi masalah yang dihadapi di hari sebelumnya bisa ditinggalkan, dan bisa mengharapkan hal yang lebih baik dihari-hari berikutnya," ujar Jaz rowe.

Sementara itu, Nadhif Basalamah yang baru saja merilis single “Penjaga Hati” juga tak mau kalah untuk bisa menghibur para Okezoners sore nanti. Single ini menggambarkan sebuah perasaan cinta yang mendalam, di mana seseorang rela melakukan apa saja untuk mengekspresikan rasa cintanya.