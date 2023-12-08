Satine Zaneta dan Bernadya Tampil di Music Zone by Okezone Radio, Saksikan Live Streamingnya di Okezone.com

JAKARTA - Music Zone by Okezone Radio hadir kembali di Anjungan Sarinah pada sore ini, Jumat (8/12/2023). Masih sama seperti sebelumnya, acara ini bisa disaksikan melalui live streaming di Okezone.com.

Music Zone by Okezone Radio kali ini akan dibawakan oleh Laras Tahira dan Shandy Luo. Bahkan, akan ada performance keren dari musisi-musisi tanah air, banyak juga hadiah mulai dari produk dan voucher ratusan ribu rupiah.

BACA JUGA: Hanin Dhiya Bikin Galau Penonton Music Zone by Okezone Radio di Anjungan Sarinah

Pada “Music Zone by Okezone Radio” edisi minggu ini, akan ada penampilan keren dari Satine Zaneta yang baru merilis single “Jam Satu”. Single ini melanjutkan perjalanan Satine di industri musik setelah melepas EP (Extended Play) Tentang Waktu pada September 2022, sekaligus sebagai eksplorasi musikal dan kreatif Satine ke tahapan yang baru.

Satine Zaneta dan Bernadya di Music Zone by Okezone Radio (Foto: MNC Media)





Satine menggandeng Petra Sihombing sebagai produser dalam proses pengerjaan lagu folk-ballad ini.

“Proses kreatif agak sedikit berbeda karena dibantu Petra Sihombing. Cara bikin lagunya agak berbeda karena Petra menantang untuk berimajinasi ceritanya apa, situasinya apa, sampai ke detail jam berapa. Petra juga meminta aku untuk kontribusi kord, aku main kord gitar, kemudian dia yang elaborasi kordnya,” kata Satine.

BACA JUGA: Summerlane Sukses Meriahkan Music Zone by Okezone Radio

Selain putri dari Abimana Aryasatya, Music Zone by Okezone Radio' juga turut menampilkan Bernadya yang baru saja mendulang kesuksesan lewat pertunjukan solo pertamanya bertajuk “BERtamu Showcase” pada tanggal 30 Agustus 2023. Kini, Bernadya telah merilis musik video terbaru berjudul “Satu Bulan”.