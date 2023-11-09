5 Drama Korea yang Menampilkan Kasus Kriminal dari Kisah Nyata

Drama Korea yang menampilkan kasus kriminal dari kisah nyata. (Foto: SBS)

SEOUL - Drama Korea yang menampilkan kasus kriminal dari kisah nyata. Kasus-kasus kriminal tersebut dijamin akan membuat Anda tegang, marah, sedih, sekaligus bersimpati kepada korban dan pelakunya.

Dalam artikel ini, Okezone akan mengulas lima drama Korea yang menampilkan kasus kriminal dari kisah nyata.

1.Signal

Dirilis pada 2016, Signal bercerita tentang dua polisi yang berusaha memecahkan kasus kriminal dengan bantuan seorang detektif yang hidup 15 tahun lalu.

Salah satu kejadian nyata yang ditampilkan dalam drama ini adalah kisah Yoo Young Chul. Dia adalah pembunuh berantai, pelaku pemerkosaan, dan kanibal asal Korea Selatan yang menewaskan 20 orang.

2.Tunnel

Drama Tunnel yang rilis pada 2017, bercerita tentang detektif muda yang terlempar ke masa depan setelah melalui sebuah lorong untuk mengejar kriminal. Dibintangi Choi Jin Hyuk, drama ini juga menyelipkan kasus pembunuhan Hwaseong.

Kasus pembunuhan berantai yang menewaskan 15 perempuan itu dilakukan Lee Chun Jae, sepanjang tahun 1986 hingga 1994. Tak hanya membunuh, dia juga melakukan kejahatan seksual di kawasan tempat tinggalnya di Hwaseong, Gyeonggi.

3.Mouse

Drama Korea yang menampilkan kasus kriminal dari kisah nyata selanjutnya adalah Mouse. Drama yang dirilis pada 2021 itu, berkisah tentang polisi muda (Lee Seung Gi) yang berusaha menangkap seorang psikopat.

Menariknya, Choi Ran si penulis skenario Mouse memasukkan adegan yang terinspirasi dari kasus pembunuhan di mana seorang remaja dihukum 20 tahun penjara setelah membunuh gadis 8 tahun, pada 2017.