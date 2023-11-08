Vokal Bela Palestina, Dior Copot Bella Hadid Jadi BA?

LOS ANGELES - Dior dikabarkan mencopot Bella Hadid sebagai brand ambassador mereka. Rumor itu mencuat diduga kuat imbas dukungan sang model untuk Palestina.

Agensi berita asal Turki, Yeni Safak English mengklaim, Dior tidak melibatkan Bella dalam kampanye parfum terbaru mereka, La Collection Privee. Posisinya kemudian digantikan oleh model Israel, May Tager.

Agensi berita itu menulis, “Ketika banyak perusahaan dunia menahan diri untuk mendukung Israel, Dior justru memilih May Tager sebagai brand ambassador mereka, menggantikan Bella Hadid."

Namun hingga berita ini diturunkan, Dior belum merilis pernyataan resmi terkait rumor pencopotan Bella Hadid tersebut. Perlu dicatat pula, ini bukan rumor pertama Bella diisukan dipecat Dior karena sikapnya membela Palestina.

Tahun lalu, beberapa akun media sosial mengklaim, Dior mengakhiri kerjasama mereka setelah sang model mengikuti demonstrasi pro-Palestina. Namun rumor itu dibantah akun Instagram fashion Diet Prada yang mengunggah pernyataan perwakilan Dior.

Dalam keterangannya, perwakilan brand mewah asal Perancis tersebut memastikan Bella Hadid masih menjadi brand ambassador mereka. Hal ini mengacu pada hubungan baik yang terjalin antara Dior dan Bella Hadid sejak tahun 2016.

Imbas rumor pencopotan tersebut, Bella Hadid sukses bertengger di puncak Trending Topic X, dengan 77.900 cuitan. Banyak netizen yang memberi dukungan kepada model berdarah Palestina-Belanda tersebut.