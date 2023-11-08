Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Vokal Bela Palestina, Dior Copot Bella Hadid Jadi BA?

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Rabu, 08 November 2023 |18:45 WIB
Vokal Bela Palestina, Dior Copot Bella Hadid Jadi BA?
Dior dikabarkan copot Bella Hadid jadi BA. (Foto: Instagram/@bellahadid)
A
A
A

LOS ANGELES - Dior dikabarkan mencopot Bella Hadid sebagai brand ambassador mereka. Rumor itu mencuat diduga kuat imbas dukungan sang model untuk Palestina. 

Agensi berita asal Turki, Yeni Safak English mengklaim, Dior tidak melibatkan Bella dalam kampanye parfum terbaru mereka, La Collection Privee. Posisinya kemudian digantikan oleh model Israel, May Tager. 

Agensi berita itu menulis, “Ketika banyak perusahaan dunia menahan diri untuk mendukung Israel, Dior justru memilih May Tager sebagai brand ambassador mereka, menggantikan Bella Hadid."

Namun hingga berita ini diturunkan, Dior belum merilis pernyataan resmi terkait rumor pencopotan Bella Hadid tersebut. Perlu dicatat pula, ini bukan rumor pertama Bella diisukan dipecat Dior karena sikapnya membela Palestina. 

Tahun lalu, beberapa akun media sosial mengklaim, Dior mengakhiri kerjasama mereka setelah sang model mengikuti demonstrasi pro-Palestina. Namun rumor itu dibantah akun Instagram fashion Diet Prada yang mengunggah pernyataan perwakilan Dior.

Dior dikabarkan copot Bella Hadid sebagai BA. (Foto: Instagram?@yenisafakenglish)

Dalam keterangannya, perwakilan brand mewah asal Perancis tersebut memastikan Bella Hadid masih menjadi brand ambassador mereka. Hal ini mengacu pada hubungan baik yang terjalin antara Dior dan Bella Hadid sejak tahun 2016.

Imbas rumor pencopotan tersebut, Bella Hadid sukses bertengger di puncak Trending Topic X, dengan 77.900 cuitan. Banyak netizen yang memberi dukungan kepada model berdarah Palestina-Belanda tersebut. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/25/33/3078790/bella_hadid-SXWM_large.jpg
Biodata dan Agama Bella Hadid, Supermodel yang Konsisten Dukung Palestina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/27/194/3068308/bella_hadid-VQyL_large.jpg
Bella Hadid Tampil Perdana di Paris Fashion Week setelah 2 Tahun Vakum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/612/3067811/bella_hadid-beiP_large.jpg
Viral Bella Hadid Serukan Free Palestine Bareng Fans di Paris Fashion Week 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/11/612/3061307/bella_hadid-OioQ_large.jpg
Gaya Bella Hadid Me Time, Baca Buku setelah Pensiun dari Dunia Modeling
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/04/33/3058761/bella_hadid-rV2k_large.jpg
Potret Cantik Bella Hadid di Atas Ranjang, Nikmati Me Time dengan Membaca Buku
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/612/3022573/bella_dan_gigi_hadid-7vI2_large.jpg
Bella Hadid Rayakan Idul Adha, Serukan Dukungan untuk Palestina
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement