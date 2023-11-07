Sinopsis Film Criminal Activities, Intip Aksi Flamboyan John Travolta

JAKARTA - Sinopsis film Criminal Activities akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Criminal Activities adalah film thriller kejahatan Amerika tahun 2015 yang disutradarai oleh Jackie Earle Haley.

Film ini dibintangi oleh John Travolta, Michael Pitt, Dan Stevens, Christopher Abbott, Edi Gathegi, Rob Brown, dan Jackie Earle Haley. Menurut Rotten Tomatoes, film ini mendapatkan skornya 50%, dan nilai rata-rata 5,9/10.

Sinopsis Film Criminal Activities

Empat orang menginvestasikan uang pinjaman dalam sebuah perusahaan yang dijamin mengembalikan modal ventura mereka sepuluh kali lipat atau lebih. Mereka tidak terganggu oleh fakta bahwa informasi istimewa yang mereka gunakan berasal dari perdagangan insider.

Dua hal berjalan tidak sesuai rencana. Perusahaan tiba-tiba gulung tikar di bawah tekanan pengawasan federal dan manfaat keuangan mereka ternyata berasal dari seorang mafia tingkat menengah, meskipun ramah.

Mafia, yang bernama Eddie (John Travolta), menawarkan mereka jalan keluar dari situasi canggung mereka. Mereka harus menculik seorang pria dan menahannya selama 24 jam sebelum menyerahkan pria tersebut kepada Eddie dan orang-orangnya. Tindakan ini akan membayar utang besar mereka padanya, dan semua orang akan pergi dengan senang hati ke arah masing-masing. Tetapi beberapa masalah lagi muncul.

