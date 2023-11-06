Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Sinopsis Film End of a Gun, Steven Seagal dan Aksi Heroiknya

Alan Pamungkas , Jurnalis-Senin, 06 November 2023 |22:01 WIB
Sinopsis Film End of a Gun, Steven Seagal dan Aksi Heroiknya
Sinopsis Film End of a Gun (Foto: ist)
JAKARTA - Sinopsis film End of a Gun akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. End of a Gun adalah sebuah film thriller dan kejahatan yang diproduksi pada tahun 2016.

Film ini menampilkan Steven Seagal, yang dikenal karena perannya dalam film-film seperti On Deadly Ground, Exit Wounds, dan Above The Law.

Film End of a Gun disutradarai oleh Keoni Waxman dan naskahnya ditulis oleh Chuck Hustmyre. Selain Steven Seagal, film ini juga dibintangi oleh Florin Piersic Jr dan Jade Ewen.

Sinopsis film End of a Gun

Sinopsis Film End of a Gun, Steven Seagal dan Aksi Heroiknya

Decker (diperankan oleh Seagal), adalah seorang mantan agen DEA yang terlibat dalam masalah ketika seorang wanita bernama Lisa menawarkannya untuk mencuri uang sebesar USD2 juta yang dijaga oleh polisi di Paris.

Meskipun mereka berhasil melarikan diri dari kejaran polisi, tindakan tersebut membuat bandar narkoba marah. Sebuah regu pembunuh dikirimkan untuk mengambil kembali uang tersebut. Bisakah mereka berhasil melarikan diri? Saksikan film ini malam ini.

