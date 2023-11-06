Sinopsis Film The Last Samurai, Gugurnya Pejuang Legendaris Jepang

JAKARTA - Sinopsis film The Last Samurai akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. The Last Samurai adalah film drama aksi epik periode tahun 2003 yang disutradarai dan diproduksi bersama oleh Edward Zwick, yang juga ikut menulis skenario bersama John Logan dan Marshall Herskovitz berdasarkan cerita yang dirancang oleh Logan.

Film ini dibintangi oleh Ken Watanabe dalam peran utama, dengan Tom Cruise, yang juga ikut memproduksi, sebagai seorang prajurit yang berubah menjadi samurai yang berteman dengannya, serta Timothy Spall, Billy Connolly, Tony Goldwyn, Hiroyuki Sanada, Koyuki, dan Masato Harada dalam peran pendukung.

Rotten Tomatoes melaporkan 66% kritikus memberikan ulasan positif untuk film tersebut berdasarkan 223 ulasan, dengan skor rata-rata 6,40/10.

Sinopsis Film The Last Samurai

Tom Cruise memerankan Nathan Algren, seorang kapten Amerika dari Resimen Kavaleri ke-7, yang konflik pribadi dan emosionalnya membawanya bertemu dengan para samurai setelah Restorasi Meiji di Jepang abad ke-19. Plot film ini terinspirasi oleh Pemberontakan Satsuma tahun 1877, yang dipimpin oleh Saigō Takamori, dan modernisasi Jepang oleh kekuatan asing. Karakter Algren didasarkan pada Eugène Collache dan Jules Brunet, kedua perwira Penjaga Kekaisaran Prancis yang bertempur bersama Enomoto Takeaki dalam Perang Boshin sebelumnya.

Pada tahun 1876, mantan Kapten Angkatan Darat AS Nathan Algren, seorang prajurit terampil yang telah menjadi alkoholik pahit akibat trauma atas kekejaman yang dilakukannya selama Perang Indian Amerika, mendapat tawaran dari mantan komandannya, Kolonel Bagley.

Bagley memintanya untuk melatih Tentara Kekaisaran Jepang yang baru dibentuk untuk seorang pengusaha Jepang, Omura, yang bermaksud menggunakan tentara tersebut untuk menekan pemberontakan yang dipimpin oleh samurai melawan kaisar baru Jepang. Meskipun ia membenci Bagley, Algren yang miskin menerima pekerjaan tersebut karena uang. Ia ditemani ke Jepang oleh sahabat lamanya, Sersan Zebulon Gant. Setibanya di Jepang, Algren bertemu dengan Simon Graham, seorang penerjemah Inggris yang ahli tentang samurai.

Algren mengetahui bahwa para prajurit Kekaisaran hanyalah petani yang dipaksa dengan pelatihan buruk dan disiplin yang sedikit. Saat melatih mereka untuk menembak, Algren diberi tahu bahwa para samurai sedang menyerang salah satu jalur kereta api milik Omura; Omura mengirim tentara ke sana, meskipun Algren memrotes bahwa mereka belum siap. Pertempuran itu berakhir dengan kegagalan, karena para wajib militer yang tidak terlatih melarikan diri, dan Gant tewas.

Algren bertarung hingga akhir sebelum akhirnya dikelilingi; mengharapkan kematian, ia ditawan ketika pemimpin samurai Katsumoto memutuskan untuk mengampuninya. Jenderal Hasegawa, mantan samurai yang melayani di Tentara Kekaisaran, melakukan seppuku daripada ditawan. Algren dibawa ke desa Katsumoto dan, atas permintaan Katsumoto, diambil oleh Taka, saudara perempuan Katsumoto dan janda seorang samurai yang tewas oleh Algren.

Meskipun awalnya ia diperlakukan dengan buruk, akhirnya ia mendapatkan penghormatan dari para samurai dan menjadi dekat dengan Katsumoto. Dengan bantuan Taka, Algren berhasil mengatasi alkoholisme dan rasa bersalahnya, mempelajari bahasa dan budaya Jepang, dan dilatih dalam seni bela diri kenjutsu. Ia merasa simpati terhadap para samurai, yang merasa kesedihan bahwa laju teknologi modern telah mengikis tradisi masyarakat mereka. Algren dan Taka mengembangkan kasih sayang yang tidak terucapkan satu sama lain.

Suatu malam, sekelompok ninja menyusup ke desa dan mencoba membunuh Katsumoto. Algren menyelamatkan nyawa Katsumoto, dan kemudian membantu mempertahankan desa, menyimpulkan bahwa Omura harus telah menyewa para ninja. Katsumoto meminta pertemuan dengan Kaisar Meiji di Tokyo. Ia membawa Algren, dengan niat untuk membebaskannya. Setibanya di Tokyo, Algren melihat bahwa Tentara Kekaisaran telah menjadi pasukan yang terlatih dengan baik dan dilengkapi penuh di bawah komando Bagley. Katsumoto, dengan kekecewaannya, menemukan bahwa Kaisar muda dan tidak berpengalaman telah menjadi boneka Omura.