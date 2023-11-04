Lyodra dan DK iKON Duet Bareng, Rossa: Aku Meleyot

JAKARTA - Duet dan interaksi Lyodra dan DK iKON di panggung The Indonesian Next Big Star tak hanya membuat penggemar heboh. Rossa dan Marion Jola yang merupakan juri ajang itu pun turut bereaksi.

Hal itu terlihat dari unggahan DK dan Lyodra di Instagram. DK diketahui lebih dahulu mengunggah foto penampilannya dengan Lyodra lewat Instagram, pada Sabtu (4/11/2023) pagi.

Bersama foto itu, idol K-Pop 26 tahun tersebut menuliskan, “Saya ucapkan terima kasih atas The Indonesian Next Big Star. Senang sekali bisa collab dengan Lyodra. Penampilan yang sangat indah. Aku cinta Ikonic Indonesia.”

Lyodra kemudian mengunggah beberapa momen duetnya bersama DK lewat akun Instagram pribadinya, pada hari yang sama. “A night to remember,” tulis penyanyi jebolan Indonesian Idol tersebut.

Menanggapi unggahan kedua penyanyi tersebut, Rossa berkomentar, “Mantap DK. Aku dan Bobby jadi meleyot.” Marion Jola menambahkan, “Emang bowleh?”

Penggemar Lyodra dan DK iKON pun memenuhi unggahan tersebut dengan komentar mereka. “Jangan nanggung-nangung Bang. Kasih caption, ‘Aku cinta Ikonic Indonesia dan aku cinta Lyodra. Nah, gitu Bang’,” kata seorang fans.

Beberapa fans juga berberharap DK dan Lyodra bisa menghasilkan single duet. “Ayolah bikin single collab. Aku rasa, suara kalian akan ngeblend banget. Lyodra punya suara powerful, sedangkan Donghyuk dengan suara lembutnya,” ujar lainnya.