Konser Bareng 3 Diva, Lyodra, Tiara Andini, dan Ziva Petik Pengalaman Berharga

JAKARTA - Konser Superdiva memberi kesan membekas bagi The Super Girls. Lyodra, Tiara Andini, dan Ziva Magnolya mengaku memetik pengalaman berharga bisa satu panggung bersama 3 Diva.

Konser Superdiva berlangsung begitu megah nan memukau di Indonesia Arena, Jumat 17 Januari 2025 malam WIB. The Super Girls dan 3 Diva menghibur para penonton yang hadir selama 2,5 jam.

Ini menjadi pengalaman perdana bagi The Super Girls mengadakan konser besar secara bersama-sama. Bahkan pada momen pertamanya ini, mereka langsung satu panggung bersama 3 Diva yakni Kris Dayanti, Titi DJ, dan Ruth Sahanaya.

Penampilan Lyodra, Tiara Andini, Ziva Magnolya, dan 3 Diva di konser Superdiva. (Foto: Bagas Abdiel)

Kolaborasi beda generasi ini pun begitu mengesankan. The Super Girls yang lebih junior pun mendapatkan bekal luar biasa selama menjalani latihan hingga berada satu panggung dengan 3 Diva.

"Bersama-sama dengan mereka, berlatih serius, disiplin, konsisten. Itu pastinya membuat pengalaman berharga bagi kami dan pastinya bekal untuk masa depan kami sebagai musisi Tanah Air," ucap Ziva dalam konser tersebut.

Sementara itu, bagi 3 Diva ini menjadi nostalgia untuk Kris Dayanti, Titi DJ, dan Ruth Sahanaya. Setelah 19 tahun mengadakan konser terakhir 3 Diva, kini mereka dipertemukan kembali dalam satu panggung konser besar.