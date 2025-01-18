Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Konser Superdiva, Pertemuan Diva Beda Generasi

Bagas Abdiel , Jurnalis-Sabtu, 18 Januari 2025 |09:18 WIB
JAKARTA - Lyodra, Tiara Andini, Ziva Magnolya, bersama tiga diva legendaris Indonesia, Kris Dayanti, Titi DJ, dan Ruth Sahanaya, berhasil memukau ribuan penonton di konser Superdiva. Pertunjukan spektakuler ini digelar di Indonesia Arena pada Jumat malam, 17 Januari 2025.

Dimulai tepat pukul 20.00 WIB, konser berdurasi 2,5 jam itu menyuguhkan lebih dari 30 lagu. Keenam penyanyi tersebut tampil penuh harmoni, menghadirkan perpaduan suara generasi muda dan senior dalam balutan kemegahan konser yang tak terlupakan.

Konser dibuka dengan medley lagu-lagu ikonik dari 3 Diva dan The Super Girls, yang kemudian disambung dengan penampilan memukau keenam penyanyi tersebut menyanyikan Mahadaya Cinta sebagai lagu pembuka.

Konser Superdiva, Pertemuan Diva Beda Generasi

"Senang sekali akhirnya malam yang kita tunggu-tunggu ini tiba. Superdiva akhirnya konser juga," ujar Tiara Andini di atas panggung bersama Lyodra, Ziva, Kris Dayanti, Titi DJ, dan Ruth Sahanaya, disambut sorakan meriah penonton.

Setelah kolaborasi pembuka, masing-masing trio mendapat kesempatan untuk bersinar. The Super Girls (Lyodra, Tiara, dan Ziva) membuka penampilan dengan lagu-lagu mereka, diikuti oleh penampilan luar biasa dari 3 Diva.

Halaman:
1 2
