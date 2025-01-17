Lyodra Antusias Tampil di Konser Super Diva Meski Sempat Terkena DBD

Lyodra Antusias Tampil di Konser Super Diva Meski Sempat Terkena DBD (Foto: IG Lyodra)

JAKARTA - Konser Super Diva yang menyandingkan musisi legendaris 3 Diva, Titi DJ, Ruth Sahanaya dan Krisdayanti dalam satu panggung bersama trio penyanyi muda berbakat Lyodra, Tiara Andini dsn Ziva Magnolya akan berlangsung pada 17 Januari 2025.

Beberapa hari jelang konser, Lyodra diketahui sempat dirawat di rumah sakit karena demam berdarah (DBD). Kabar kurang menyenangkan itu diungkap sang kekasih, Randy Martin lewat Instagram.

Lantas, apakah Lyodra tetap manggung untuk melengkapi kemeriahan konser dari dua generasi berbeda itu? Tentu saja, sebab Lyodra sendiri sudah memastikan kehadirannya melalui unggahan terbarunya.

Jelang konser, Lyodra membagikan potret di panggung yang nantinya akan menyatukan enam penyanyi dari lintas generasi yang kolaborasinya begitu dinantikan. Tentu foto itu membawa angin segar bagi para penggemar yang begitu menantikan aksi Lyodra bersama 3 Diva dan rekan seperjuangannya di Indonesian Idol dalam konser Super Diva.

"H-1 Konser Super Diva. Jangan sampai gak datang ya!!," bunyi keterangan unggahan @lyodraofficial, Kamis (16/1/2025).