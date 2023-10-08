Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Lyodra Akui Sering DM-an dengan DK iKON: Dia Baik Banget

Mochammad Fahreza Bachtiar , Jurnalis-Senin, 09 Oktober 2023 |02:01 WIB
Lyodra Akui Sering DM-an dengan DK iKON: Dia Baik Banget
Lyodra Ginting dekat dengan DK iKON (Foto: IG Lydora)
JAKARTA - Lyodra Ginting akhirnya menanggapi perjodohan antara dirinya dan DK iKON yang ramai dilakukan fans dan warganet. Dia tak menampik, berteman cukup baik dengan idol 26 tahun tersebut.

Dari perkenalan di panggung Indonesian Next Big Star, pertemanan mereka berlanjut lewat media sosial. Tak jarang, mereka menunjukkan dukungan dan mempromosikan karya satu sama lain melalui media sosial.

"Lumayan (sering DM-an). Dia itu baik banget," ujar Lyodra dalam podcast BARBAR with Akbarry di channel YouTube USS Feed yang diunggah pada 7 Oktober 2023.

 Lyodra Akui Sering DM-an dengan DK iKON: Dia Baik Banget

Pelantun Sang Dewi itu mengaku, pernah diminta DK iKON untuk mempromosikan single terbaru grupnya. Ketika Lyodra meminta hal serupa untuk lagu Tak Dianggap, dia mengaku, DK menunjukkan reaksi tak terduga.

"Itu enggak sampai 2 menit (aku minta tolong) langsung dipost dong sama DK. Dia memang baik banget," kata penyanyi jebolan Indonesian Idol itu menambahkan.

