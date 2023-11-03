Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Lirik Lagu dan Chord Gitar Terkesan dari Lesti Kejora

Andrean Pulungan , Jurnalis-Jum'at, 03 November 2023 |16:38 WIB
Lirik Lagu dan Chord Gitar <i>Terkesan</i> dari Lesti Kejora
Lirik Lagu dan Chord Gitar Terkesan dari Lesti Kejora. (Foto: Instagram/@lestykejora)
A
A
A

JAKARTA - Lirik lagu dan chord gitar Terkesan dari Lesti Kejora yang menempati peringkat 2 daftar Trending Music YouTube Indonesia. Lagu itu dirilis pedangdut asal Cianjur, Jawa Barat tersebut, pada 27 Oktober 2023.

Diciptakan oleh Adibal dan Yusup Tojiri, lagu Terkesan bercerita tentang seseorang yang merasakan cinta menggebu-gebu pada lawan jenisnya. Rasa itu membuat orang itu memandang baik semua yang ada pada orang itu baik.

TERKESAN-LESTI KEJORA

Intro

F E F E A

A        D

Haaa Haaaa

    Bm  E    A

Haaaaa Haaaaa

                 A

Kamu kok begitu menawan

        A        -Bbm     Bm

Memandangmu tak bosan-bosan

                     D                       G

Senyum dan wajahmu membuat diriku

    A

Terkesan

                A

Tiap kali kuperhatikan

     A     -Bbm   Bm

Gayamu asyik menyenangkan

               D                  G

Caramu bicara, caramu berjalan

        A

Ku terkesan

          C#m        D

Kau buat aku merasa

           A

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/619/3182802/raisa-IVRr_large.jpg
Lirik Lagu dan Chord Gitar Awal Kisah Selamanya dari Raisa feat Barsena Bestandhi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/619/3174710/alamak-ABqJ_large.jpg
Lirik Lagu dan Chord Gitar Alamak dari Rizky Febian dan Adrian Khalif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/619/3169145/lyodra-qH9c_large.jpg
Lirik Lagu dan Chord Gitar Tak Selalu Memiliki dari Lyodra
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/619/3169143/lyodra-Y2oh_large.jpg
Lirik Lagu dan Chord Gitar Bodohnya Aku dari Lyodra
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/24/619/3165017/barsena_bestandhi-N1n4_large.jpg
Lirik Lagu dan Chord Gitar Ruang Baru dari Barsena Bestandhi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/23/619/3164933/way_back_into_love-cQyS_large.jpg
Lirik Lagu dan Chord Gitar Way Back into Love, OST Film Music and Lyrics
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement