Lirik Lagu dan Chord Gitar Terkesan dari Lesti Kejora

JAKARTA - Lirik lagu dan chord gitar Terkesan dari Lesti Kejora yang menempati peringkat 2 daftar Trending Music YouTube Indonesia. Lagu itu dirilis pedangdut asal Cianjur, Jawa Barat tersebut, pada 27 Oktober 2023.

Diciptakan oleh Adibal dan Yusup Tojiri, lagu Terkesan bercerita tentang seseorang yang merasakan cinta menggebu-gebu pada lawan jenisnya. Rasa itu membuat orang itu memandang baik semua yang ada pada orang itu baik.

TERKESAN-LESTI KEJORA

Intro

F E F E A

A D

Haaa Haaaa

Bm E A

Haaaaa Haaaaa

A

Kamu kok begitu menawan

A -Bbm Bm

Memandangmu tak bosan-bosan

D G

Senyum dan wajahmu membuat diriku

A

Terkesan

A

Tiap kali kuperhatikan

A -Bbm Bm

Gayamu asyik menyenangkan

D G

Caramu bicara, caramu berjalan

A

Ku terkesan

C#m D

Kau buat aku merasa

A