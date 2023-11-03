Lirik Lagu dan Chord Gitar Wirang dari Denny Caknan yang Viral di YouTube

JAKARTA - Lirik lagu dan chord gitar Wirang dari Denny Caknan. Musisi asal Ngawi tersebut merilis lagu tersebut, pada 31 Oktober 2023 dan kini berada di puncak Trending Music YouTube dengan 2,2 juta view.

Lagu Wirang bercerita tentang seseorang yang ditolak oleh perempuan yang dicintainya tanpa alasan yang jelas. Hal itu membuat dia merasa wirang alias malu kepada orang-orang disekitarnya.

BACA JUGA: Lirik Lagu dan Chord Gitar Sadis dari Afgan

WIRANG - DENNY CAKNAN

Intro

Am C Dm G

C

Sah...

C -Em F

Jam 11 bengi aku mbok tinggalno

Fm C

Mbok tolak tanpo sebab sing pasti

G

Nglarani

C

Aku...

C F

Kadung sayang kadung gadang-gadang

Fm C

Lungomu dadi traumaku

Dm G C

Ngenemen kisah bujangku