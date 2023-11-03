JAKARTA - Lirik lagu dan chord gitar Wirang dari Denny Caknan. Musisi asal Ngawi tersebut merilis lagu tersebut, pada 31 Oktober 2023 dan kini berada di puncak Trending Music YouTube dengan 2,2 juta view.
Lagu Wirang bercerita tentang seseorang yang ditolak oleh perempuan yang dicintainya tanpa alasan yang jelas. Hal itu membuat dia merasa wirang alias malu kepada orang-orang disekitarnya.
WIRANG - DENNY CAKNAN
Intro
Am C Dm G
C
Sah...
C -Em F
Jam 11 bengi aku mbok tinggalno
Fm C
Mbok tolak tanpo sebab sing pasti
G
Nglarani
C
Aku...
C F
Kadung sayang kadung gadang-gadang
Fm C
Lungomu dadi traumaku
Dm G C
Ngenemen kisah bujangku