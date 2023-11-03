Advertisement
MUSIK

Lirik Lagu dan Chord Gitar Wirang dari Denny Caknan yang Viral di YouTube

Nistya Widelia , Jurnalis-Jum'at, 03 November 2023 |15:33 WIB
Lirik Lagu dan Chord Gitar <i>Wirang</i> dari Denny Caknan yang Viral di YouTube
Lirik lagu dan chord gitar Wirang dari Denny Caknan. (Foto: YouTube/DENNY CAKNAN)
JAKARTA - Lirik lagu dan chord gitar Wirang dari Denny Caknan. Musisi asal Ngawi tersebut merilis lagu tersebut, pada 31 Oktober 2023 dan kini berada di puncak Trending Music YouTube dengan 2,2 juta view

Lagu Wirang bercerita tentang seseorang yang ditolak oleh perempuan yang dicintainya tanpa alasan yang jelas. Hal itu membuat dia merasa wirang alias malu kepada orang-orang disekitarnya.

WIRANG - DENNY CAKNAN

Intro

Am C Dm G

C

Sah...

       C           -Em         F

Jam 11 bengi aku mbok tinggalno

Fm                             C

Mbok tolak tanpo sebab sing pasti

G

Nglarani

C

Aku...

    C                                F

Kadung sayang kadung gadang-gadang

Fm                   C

Lungomu dadi traumaku

Dm             G          C

Ngenemen kisah bujangku

