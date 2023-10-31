Cara Morgan Oey Dalam Karakter di Film Srimulat Hidup Memang Komedi

JAKARTA - Morgan Oey menjadi salah satu aktor yang terlibat dalam film terbaru MNC Pictures Srimulat : Hidup Memang Komedi. Berperan sebagai Paul, Morgan Oey mengaku sempat kesulitan untuk mendalami karakter lantaran minimnya sumber dalam bentuk audio maupun visual tayangan grup lawak Srimulat saat tampil.

"Sebenarnya kalau untuk audio itu memang gak ada, yang ada paling visual tapi itu pun buram. Gua cari di google pun gak ada, buram," ujar Morgan Oey di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (31/10/2023).

Morgan pun berusaha memperbanyak diskusi dengan sutradara Fajar Nugros dan pelatih akting Rukman Rosadi untuk memberikan gambaran karakter Paul ingin dibentuk seperti apa sosoknya dalam film ini.

Morgan juga sangat merasa terbantu saat diberi kesempatan untuk bertemu langsung dengan tiga anggota Srimulat, Tessy, Nunung dan Tarsan untuk mendapat informasi mengenai soal sosok Paul serta tentunya seluk-beluk Srimulat itu sendiri. Ini menjadi kesempatan yang harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk menggali informasi sebanyak-banyaknya.

"Jadi memang sourcenya sedikit banget, pada saat ngobrol sama mas Nugros, mas Rosa akting coach, apalagi ada kesempatan satu hari bertemu mba Nunung, pakde Tarsan, pakde Tessy, itu bener-bener nanya sampai gue rekam karna memang disaat itu lah gua mencari informasi sebanyak itu, karena memang filenya dikit sekali," sambungnya.

Pasalnya, film ini menjadi film biopik perdananya sehingga timbul sedikit perasaan takut tidak dapat menghidupkan karakter Paul dengan baik. Beruntung, Morgan dipertemukan dengan jajaran cast yang saling bahu-membahu menjadikan grup ini begitu solid dan dapat merepresentasikan Srimulat dengan sebaik mungkin.

"Maksudnya ini film biopik pertama gua jadi kalau misalnya dibilang takut salah atau tidak sesuai tapi karena kesolidan kami sebagai satu tim jadi yaudah terbayarkan," jelasnya.

