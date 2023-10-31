Kesulitan Indah Permatasari di Film Srimulat: Hidup Memang Komedi

JAKARTA - Indah Permatasari dipercaya memerankan karakter kekasih Gepeng yang bernama Royani dalam film Srimulat: Hidup Memang Komedi. Royani sendiri diketahui bukan menjadi anggota dari grup lawak Srimulat. Tentu hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi Indah. Dia sempat dibuat kebingungan untuk menghidupkan karakter Royani.

Istri komedian Arie Kriting itu bahkan sampai dibuat kebingungan selama satu minggu lantaran tak terpikirkan akan membentuk karakter Royani menjadi seperti apa nantinya.

"Pengalamannya kalau aku pribadi untuk membangun karakternya nggak punya patokan. Aku bangun langsung dan itu aku butuh waktu kalau gak salah waktu seminggu gak tau mau ngapain," ujar Indah Permatasari di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (31/10/2023).

Sejak proses reading berlangsung, Indah seperti orang yang kehilangan arah. Terlebih dia melihat jajaran cast lainnya sudah memahami betul soal karakter yang akan dihidupkan oleh mereka.

"Di film ini aku dari awal reading nggak tahu gitu, apalagi temen-temen yang lain udah ada patokannya, sudah ada gambarannya," sambungnya.

Indah semakin dibuat bingung ketika melihat seluruh jajaran cast sudah mengetahui sosok karakter yang diperankan mulai dari sisi fisik, gestur tubuh hingga sifatnya. Indah sampai mengadu kepada pelatih akting lantaran merasa pulang dengan perasaan hampa usai menjalani proses reading lantaran tak tau harus berbuat apa.

"Aku dikelilingi oleh geng Srimulat yang tahu gestur Gepeng seperti apa, yang lain seperti apa, gue yang 'gue harus gimana', aku sampe ngadu sama mas Ross (pelatih akting) 'ini aku harus gimana?', sampai aku pas pulang reading cengo gitu. Pada akhirnya bingung,"jelasnya.

Beruntung, Indah bertemu dengan Rano Karno yang berperan sebagai ayahnya (Babeh Makmur). Indah mendapatkan gambaran menjadi seorang anak betawi dari Rano. Selain itu, Indah juga mendapat penjelasan dari sudut pandang Rano Karno kira-kira anak perempuan Babeh Makmur sosoknya akan seperti apa dalam film ini.