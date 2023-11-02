Film Srimulat Hidup Memang Komedi, Gambarkan Cikal Bakal Komedi di Indonesia

JAKARTA - MNC Pictures dan IDN Pictures mempersembahkan film bergenre komedi berjudul Srimulat: Hidup Memang Komedi. Film tersebut rencananya akan tayang pada 23 November 2023.

Ibnu Jamil mengatakan film ini berbeda dari film sebelumnya, yakni Srimulat: Hil Hil Yang Mustahal.

“Srimulat adalah grup genre komedi ada yang ada dari Jawa Tengah dan Jawa Timur. Mereka ini cikal bakal komedi untuk perkembangan komedi Indonesia,“ ujar Ibnu dalam media visit Okezone, (2/11/2023).

Di film ini, Ibnu Jamil memerankan karakter Tarsan. Dia mengaku tidak mudah untuk memerankan karakter komedian legendaris itu.

“Pendalaman karakternya butuh proses karena karakternya real apalagi saya memerankan karakter yang masih ada dan butuh sedekat mungkin untuk memerankan karakter itu,” paparnya.

Film yang disutradarai oleh Fajar Nugros ini menceritakan tentang perjalanan baru grup lawak legendaris Srimulat saat merantau ke Jakarta. Bagaimana para anggota Srimulat akan berjuang saat merantau ke ibukota. Mereka menghadapi tantangan besar dalam meraih popularitas sebagai bintang televisi.