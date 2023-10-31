Film Srimulat Hidup Memang Komedi, Kembalikan Memori Tentang Grup Komedi Legendaris

JAKARTA - MNC Pictures memperkenalkan film terbaru yang akan kembali menghidupkan memori tentang grup lawak legendaris Srimulat. Film bertajuk Srimulat: Hidup Memang Komedi ini hadir berkat kerja sama MNC Pictures dan IDN Pictures.

Dalam poster yang baru dirilis, terlihat pose para punggawa Srimulat. Sementara trailernya memperlihatkan kisah perjuangan grup lawak asal daerah, Srimulat, dalam meraih popularitas sebagai bintang televisi.

Mereka berusaha menemukan karakter unik dalam diri masing-masing demi mencuri perhatian publik. Selain itu, munculnya kisah cinta Gepeng dan Royani dalam film ini pun menjadi daya tarik tersendiri yang semakin memperkaya alur cerita.

BACA JUGA: Nunung Srimulat Perbanyak Konsumsi Jus demi Sembuh dari Kanker Payudara

President Director MNC Pictures Titan Hermawan pun mengungkap bahwa dirinya memiliki memori mendalam terhadap Srimulat. Dia pun meyakini bahwa kehadiran film ini turut menghidupkan kembali memori soal Srimulat yang selalu memiliki tempat tersendiri dalam hati dan pikiran masyarakat.

"Ayah saya lagi kritis sekarang. Dulu yang ajak saya nonton Srimulat beliau. Semua orang punya memori, semua orang punya cerita terhadap Srimulat. Grup lawak Srimulat sudah menjadi bagian dari hidup masyarakat Indonesia, kehadirannya sudah sangat membumi," ungkap Titan Hermawan dalam konferensi pers di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (31/10/2023)

Selain soal komedi dari Srimulat yang selalu terkenang, Fajar Nugros selaku sutradara pun mengatakan bahwa film ini juga dirasa relate dengan kehidupan masyarakat terutama yang sedang hidup di perantauan.

"Film ini tentu akan memiliki kedekatan tersendiri dengan para perantau yang saat in juga masih berjuang di ibukota. Bersama para kru dan cast, saya membuat "Srimulat" Hidup Memang Komedi" dengan penuh passion dan haru. Karena saya sendiri juga memiliki memori personal dengan Srimulat," kata Fajar Nugros.

Selain itu, film ini kian terasa istimewa lantaran akan menghadirkan dua tokoh Srimulat, Tessy dan Nunung yang terlihat dalam trailer yang dirilis. Keduanya pun terlibat aktif untuk membantu para pemeran menghidupkan karakter masing-masing sebagai bagian dari Srimulat.

Selain soal perjuangan kolektif para anggotanya, Srimulat: Hidup Memang Komedi" turut menghadirkan kisah Gepeng dalam menemukan jati dirinya sebagai pelawak sekaligus kisah romansanya dengan Royani yang turut menjadikan konflik dalam diri Gepeng semakin kompleks.

BACA JUGA: