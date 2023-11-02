Naimma Aljufri Rasakan Kesulitan di Film Srimulat Hidup Memang Komedi

JAKARTA - Naimma Aljufri salah satu artis muda yang terlibat di film Srimulat: Hidup Memang Komedi. Film tersebut menceritakan tentang perjalanan baru grup lawak legendaris Srimulat saat merantau ke Jakarta.

Bagaimana para anggota Srimulat akan berjuang saat merantau ke ibukota. Mereka menghadapi tantangan besar dalam meraih popularitas sebagai bintang televisi.

Dalam film itu, Naimma berperan sebagai Ana. Ana memiliki ciri khas rambut hitam panjang sebahu yang kerap memakai sanggul pada pertunjukkan Srimulat. Gayanya yang khas dan ekspresif tak jarang membuat anggota Srimulat lain tertawa atau bahkan geleng-geleng kepala.

"Ana ini wanita yang hebat karena dia pada saat itu belum banyak berkarya di panggung atau dilihat banyak orang tapi dia berani eksplor," ujar Naimma saat ditemui Okezone, Kamis (2/11/2023).

Naimma menambahkan dia merasa kesulitan memerankan karakter Ana. Salah satunya kesulitan dalam berbahasa Jawa.

"Aku di rumah bahasa Sunda dan jarang denger bahasa Jawa jadi susah banget," katanya.

Untuk mendalami karakter dia pun melakukan riset dan bertemu dengan anggota Srimulat. "Aku bisa nanya karakter Ana gimana, soalnya videonya nggak banyak," katanya.

Dia beruntung memiliki tim yang solid sehingga bisa mengajarkan mendalami karakter menjadi Ana.

"Untungnya ada teman-teman, acting coach, mentor bahasa Jawa yang tiap malam mau aku teleponin dan jawab semua hal. Senang semua temen-temen mau ajarin aku satu-satu," tutupnya.