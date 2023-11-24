Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Pelawak Eko Londo Meninggal Dunia Usai Alami Kecelakaan Tunggal

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Jum'at, 24 November 2023 |14:02 WIB
Pelawak Eko Londo Meninggal Dunia Usai Alami Kecelakaan Tunggal
Eko Londo meninggal Dunia (Foto: TikTok/@caksuro_)
A
A
A

JAKARTA - Kabar duka datang dari dunia lawak Tanah Air. Komedian Eko Londo mengembuskan napas terakhirnya pada hari ini, Jumat (24/11/2023) sekitar pukul 07.30 WIB.

Kabar duka meninggalnya Eko Londo pertama kali disampaikan oleh sahabtnya Cak Suro melalui akun Tiktoknya @caksuro_.

"Innalillahi wainnalillah hirojiun. Telah berpulang saudara kita EKO KUNCORO / CAK EKO LONDO. pagi ini Jumat pkl. 07.30," tulis Cak Suro dikutip VIVA.

Lewat unggahannya, Cak Suro sempat mendoakan mendiang Eko Londo. Ia pun memberi kabar soal kapan jenazah sahabatnya akan dimakamkan.

Eko Londo

Halaman:
1 2
