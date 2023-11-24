Pelawak Eko Londo Meninggal Dunia Usai Alami Kecelakaan Tunggal

JAKARTA - Kabar duka datang dari dunia lawak Tanah Air. Komedian Eko Londo mengembuskan napas terakhirnya pada hari ini, Jumat (24/11/2023) sekitar pukul 07.30 WIB.

Kabar duka meninggalnya Eko Londo pertama kali disampaikan oleh sahabtnya Cak Suro melalui akun Tiktoknya @caksuro_.

"Innalillahi wainnalillah hirojiun. Telah berpulang saudara kita EKO KUNCORO / CAK EKO LONDO. pagi ini Jumat pkl. 07.30," tulis Cak Suro dikutip VIVA.

Lewat unggahannya, Cak Suro sempat mendoakan mendiang Eko Londo. Ia pun memberi kabar soal kapan jenazah sahabatnya akan dimakamkan.