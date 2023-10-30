Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Dilatih Sang Ayah, Febrina Fransisca Sukses Tembus Top 10 Trending Star

Mochammad Fahreza Bachtiar , Jurnalis-Senin, 30 Oktober 2023 |22:35 WIB
Dilatih Sang Ayah, Febrina Fransisca Sukses Tembus Top 10 <i>Trending Star</i>
Febrina Fransisca salah satu peserta dalam Top 10 Trending Star. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Trending Star, ajang pencarian bakat menyanyi digital pertama di Indonesia yang diinisiasi StarHits dan YouTube Indonesia sudah memasuki babak Top 10. Dia dan sembilan peserta lainnya mulai menjalani karantina sejak 23 Oktober 2023.

Febrina Fransisca merupakan salah satu peserta dalam Top 10 Trending Star. Sebelum mengikuti ajang tersebut, perempuan asal Bandung, Jawa Barat ini sudah sering tampil dalam berbagai acara, seperti pernikahan hingga perlombaan menyanyi.

Terbaru, perempuan yang akrab disapa Ebin ini juga berpartisipasi dalam lomba Pesparawi tingkat nasional. Bakat menyanyinya tak lepas dari arahan dan pelatihan yang diberikan sang ayah sejak kecil.

Meski sang ayah memberikan banyak pengaruh dalam hal musik, namun Febrina Fransisca mengaku, menjadikan sang ibu sebagai role model dalam bersikap. Baginya, sang ibu adalah perempuan tangguh yang luar biasa.

Febrina Fransisca menjadi satu dari sepuluh peserta dalam Top 10 Trending Star. (Foto: MNC Media)

"Mama selalu memberi dukungan kapanpun dan di manapun aku berada dan butuh. Apalagi kalau tentang nyanyi ya, salah satu yang selalu mendukung aku sepenuhnya selain Papa ya Mama," ujar Ebin.

Jika Anda ingin mengenal lebih jauh sosok Febrina Fransisca sebagai top 10 di ajang pencarian bakat Trending Star, jangan lupa mengecek aktivitasnya di channel YouTube HITS Records.*

(SIS)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/22/205/2973898/febrina-fransisca-ungkap-makna-single-perdananya-0xGiZ7tHNx.jpg
Febrina Fransisca Ungkap Makna Single Perdananya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/22/205/2973874/juara-trending-star-febrina-fransisca-siap-berkarya-sebanyak-mungkin-RS1p8gJKxx.jpg
Juara Trending Star, Febrina Fransisca Siap Berkarya Sebanyak Mungkin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/03/205/2948994/perjalanan-panjang-febrina-fransisca-jadi-juara-trending-star-VpoQO5M7C0.jpg
Perjalanan Panjang Febrina Fransisca Jadi Juara Trending Star
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/17/205/2940191/mahalini-sudah-notice-ricardo-sinaga-sejak-audisi-trending-star-kJdXhIf0gK.jpg
Mahalini sudah Notice Ricardo Sinaga sejak Audisi Trending Star
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/17/205/2940166/febrina-fransisca-tampil-powerful-di-babak-live-show-trending-star-22zguOjAap.jpg
Febrina Fransisca Tampil Powerful di Babak Live Show Trending Star
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/16/205/2940113/penampilan-enjoy-kiano-nathaniel-di-live-show-trending-star-lhms9Oinn7.jpg
Penampilan Enjoy Kiano Nathaniel di Live Show Trending Star
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement