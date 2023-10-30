Dilatih Sang Ayah, Febrina Fransisca Sukses Tembus Top 10 Trending Star

Febrina Fransisca salah satu peserta dalam Top 10 Trending Star. (Foto: MNC Media)

JAKARTA - Trending Star, ajang pencarian bakat menyanyi digital pertama di Indonesia yang diinisiasi StarHits dan YouTube Indonesia sudah memasuki babak Top 10. Dia dan sembilan peserta lainnya mulai menjalani karantina sejak 23 Oktober 2023.

Febrina Fransisca merupakan salah satu peserta dalam Top 10 Trending Star. Sebelum mengikuti ajang tersebut, perempuan asal Bandung, Jawa Barat ini sudah sering tampil dalam berbagai acara, seperti pernikahan hingga perlombaan menyanyi.

BACA JUGA: Iris Graciella Pikat Juri Trending Star dengan Kecantikan dan Suara Indahnya

Terbaru, perempuan yang akrab disapa Ebin ini juga berpartisipasi dalam lomba Pesparawi tingkat nasional. Bakat menyanyinya tak lepas dari arahan dan pelatihan yang diberikan sang ayah sejak kecil.

Meski sang ayah memberikan banyak pengaruh dalam hal musik, namun Febrina Fransisca mengaku, menjadikan sang ibu sebagai role model dalam bersikap. Baginya, sang ibu adalah perempuan tangguh yang luar biasa.

"Mama selalu memberi dukungan kapanpun dan di manapun aku berada dan butuh. Apalagi kalau tentang nyanyi ya, salah satu yang selalu mendukung aku sepenuhnya selain Papa ya Mama," ujar Ebin.

Jika Anda ingin mengenal lebih jauh sosok Febrina Fransisca sebagai top 10 di ajang pencarian bakat Trending Star, jangan lupa mengecek aktivitasnya di channel YouTube HITS Records.*

(SIS)