Series Twisted 3: The Sinners Angkat Isu Pelecehan Seksual

Tangguh Yudha , Jurnalis-Kamis, 19 Oktober 2023 |19:33 WIB
Series Twisted 3: The Sinners Angkat Isu Pelecehan Seksual
Twisted 2: The Sinners (Foto: ist)
JAKARTA - Twisted 3: The Sinners akan tayang di Vision+ mulai tanggal 24 Oktober 2023. Series horor komedi garapan Cameo Production ini diharapkan bisa meningkatkan kesadaran penonton untuk melawan isu pelecehan seksual.

Yustin Anugerah selaku Produser mengungkap bahwa Twisted 3: The Sinners bukan hanya menyajikan hiburan tapi juga pesan yang dalam. Lewat series ini, para penonton diminta agar lebih aware dengan isu pelecehan seksual dan dapat membantu korban.

"Harapannya gak cuma jadi tontonan atau hiburan, tapi ada pesan di balik ini bahwa kita harus bisa melawan isu pelecehan seksual. Untuk para pelaku, kita harus melawannya," kata Yustin dalam sesi exclusive screening yang dilangsungkan pada Selasa (17/10/2023).

"Semoga semua bisa aware dengan isu ini dan menolong orang yang menjadi korban. Ini jadi wakeup call kalau Anda adalah penyintas dan korban, Anda harus melaporkan tindakan tersebut. Jadi gak cuma nonton aja, ada action," lanjutnya.

