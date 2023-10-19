Cerita Rispo Ngaku Dipaksa Ketemu Setan di Series Twisted 3

JAKARTA - Komedian Ananta Rispo mengaku kesulitan saat membintangi series horor Twisted 3: The Sinners dari Vision+. Pasalnya menurut Rispo, peran yang ia mainkan bertolak belakang dengan kepribadiannya yang takut setan.

Dalam sesi exclusive screening yang dilangsungkan, lelaki tambun itu mengatakan bahwa ia cukup kesulitan saat memainkan peran sebagai Alan, pemerkosa yang kemudian diteror oleh arwah korban.

Rispo pun mengaku bingung bagaimana harus berekspresi ketika dipaksa bertemu dengan setan, mengingat ia sendiri belum pernah menjumpai setan selama hidupnya.

"Kesulitan itu kalau ketemu hantu saya kan gak pernah, terus hantunya itu sebenernya temen. Kita udah bercanda canda di lokasi. Jadi reaksinya harus bener," kata Rispo saat diwawancarai Okezone.

