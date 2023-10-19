Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Cerita Rispo Ngaku Dipaksa Ketemu Setan di Series Twisted 3

Tangguh Yudha , Jurnalis-Kamis, 19 Oktober 2023 |19:03 WIB
Cerita Rispo Ngaku Dipaksa Ketemu Setan di Series Twisted 3
Rispo di series Twisted 3 (Foto: Okezone)
A
A
A

 

JAKARTA - Komedian Ananta Rispo mengaku kesulitan saat membintangi series horor Twisted 3: The Sinners dari Vision+. Pasalnya menurut Rispo, peran yang ia mainkan bertolak belakang dengan kepribadiannya yang takut setan.

Dalam sesi exclusive screening yang dilangsungkan, lelaki tambun itu mengatakan bahwa ia cukup kesulitan saat memainkan peran sebagai Alan, pemerkosa yang kemudian diteror oleh arwah korban.

Cerita Rispo Ngaku Dipaksa Ketemu Setan di Series Twisted 3

Rispo pun mengaku bingung bagaimana harus berekspresi ketika dipaksa bertemu dengan setan, mengingat ia sendiri belum pernah menjumpai setan selama hidupnya.

"Kesulitan itu kalau ketemu hantu saya kan gak pernah, terus hantunya itu sebenernya temen. Kita udah bercanda canda di lokasi. Jadi reaksinya harus bener," kata Rispo saat diwawancarai Okezone.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/598/3179059/berani_takut_vision-pWMZ_large.jpg
6 Konten Spesial Halloween di Berani Takut VISION+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/598/3168950/vision-5a7k_large.jpg
Langganan VISION+ Upin Ipin Cuma Rp25.000, Hiburan Aman untuk Anak 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/03/598/3167456/premium_vision-dHao_large.jpg
Promo Masih Berlangsung! Nonton Gratis Premium VISION+ Sebulan, Lengkap dari Sport hingga Tayangan Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/17/598/3163437/vision_plus-ZOFc_large.jpg
Gratis Premium VISION+ Sebulan, Jajal Ribuan Konten Olahraga hingga Animasi Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/13/598/3162548/menjelang_magrib-rIEb_large.jpg
Streaming Film Menjelang Magrib Eksklusif di VISION+, Antara Logika dan Teror Tak Kasat Mata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/598/3162104/paket_premium_kids-0Ow2_large.jpg
VISION+ Hadirkan Paket Premium Kids, Solusi Hiburan Edukatif untuk si Kecil Hanya Rp30.000 per Bulan
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement