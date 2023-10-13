Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Demi Anak, Selebgram Hanum Mega Berdamai dengan Mantan Suami

Mochammad Fahreza Bachtiar , Jurnalis-Sabtu, 14 Oktober 2023 |01:30 WIB
Demi Anak, Selebgram Hanum Mega Berdamai dengan Mantan Suami
Hanum Mega terlihat mesra dengan mantan suami di momen ulang tahun anak. (Foto: Instagram/@real.hanummegaa)
A
A
A

JAKARTA - Selebgram Hanum Mega menjadi perbincangan publik dunia maya ketika menunggah foto pesta ulang tahun anak pertamanya, Hakim, di Instagram, pada 9 Oktober silam. 

Foto itu menarik perhatian warganet karena interaksi mesra yang ditampilkannya bersama sang mantan suami, Achmad Herlambang. Dalam salah satu foto, Hanum yang mengenakan outfit serba putih terlihat menyuapkan kue kepada anaknya. 

Seperti Hanum yang tertawa lepas, Herlambang yang menggendong Hakim pun tampak tersenyum semringah. Sementara pada foto kedua, baik Hanum maupun Herlambang tampak mencium pipi Hakim di kelilingi mainan. 

"Bu, kok aku enggak punya foto ulang tahun pas kecil? Ternyata, aku tidak pernah dirayakan. Untuk anakku, selamat ulang tahun yang ke-2. Bahagia selalu ya nak," ujarnya melengkapi unggahan tersebut. 

Unggahan tersebut menuai respons beragam dari warganet. Beberapa mempertanyakan keberadaan Herlambang dalam pesta tersebut. "Kok aku enggak suka banget ya bapaknya Hakim ada di IG Mamanum," ujar seorang warganet. 

Hanum Mega mesra dengan mantan suami di momen ulang tahun anak. (Foto: Instagram/@real.hanummegaa)

Akun @nall_kamali mengatakan, "Seandainya si Cokocip tidak selingkuh pasti lebih bahagia. Durjana kau Cokocip. Untung Mamanum hebat." Sementara akun @ditacitralist menambahkan, "Inget ye Bang, lo cuma menemani Hakim tiup lilin, bukan buat CLBK!"

Namun beberapa warganet memuji keputusan Hanum Mega yang rela menurunkan egonya demi kebahagiaan anak. "Happy birthday Kaka Hakim. Demi foto ini, ibumu menurunkan egonya. Semoga kamu bisa membanggakannya kelak. Amin."

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/33/3178138/na_daehoon_dan_jule-I4oN_large.jpg
Curhat Na Daehoon usai Diselingkuhi Julia Prastini: Alhamdulillah, Saya Kuat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/02/33/3143959/audinna-VXHY_large.jpg
Selebgram Audinna Bongkar Perselingkuhan Sang Kekasih, Netizen Heboh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/17/33/3123371/michelle_halim-kXGg_large.jpg
Kronologi Selebgram Michelle Halim Diduga Doxing Anak di Bawah Umur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/23/33/3097984/cut_intan_nabila-inMQ_large.jpg
5 Selebgram Jadi Korban KDRT, Ada yang Digebuki Usai Pergoki Chat Mesra Suami dengan Pria Lain
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/28/33/3090467/fakta_lydia_onic-l2vE_large.jpg
6 Fakta Lydia Onic yang Sempat Viral karena Video Syur 12 Menit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/13/33/3085483/oklin_fia-IfNv_large.jpg
9 Selebgram Tersandung Kasus Penistaan Agama dari Hina Yesus hingga Makan Kriuk Babi
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement