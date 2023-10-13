Demi Anak, Selebgram Hanum Mega Berdamai dengan Mantan Suami

Hanum Mega terlihat mesra dengan mantan suami di momen ulang tahun anak. (Foto: Instagram/@real.hanummegaa)

JAKARTA - Selebgram Hanum Mega menjadi perbincangan publik dunia maya ketika menunggah foto pesta ulang tahun anak pertamanya, Hakim, di Instagram, pada 9 Oktober silam.

Foto itu menarik perhatian warganet karena interaksi mesra yang ditampilkannya bersama sang mantan suami, Achmad Herlambang. Dalam salah satu foto, Hanum yang mengenakan outfit serba putih terlihat menyuapkan kue kepada anaknya.

Seperti Hanum yang tertawa lepas, Herlambang yang menggendong Hakim pun tampak tersenyum semringah. Sementara pada foto kedua, baik Hanum maupun Herlambang tampak mencium pipi Hakim di kelilingi mainan.

"Bu, kok aku enggak punya foto ulang tahun pas kecil? Ternyata, aku tidak pernah dirayakan. Untuk anakku, selamat ulang tahun yang ke-2. Bahagia selalu ya nak," ujarnya melengkapi unggahan tersebut.

Unggahan tersebut menuai respons beragam dari warganet. Beberapa mempertanyakan keberadaan Herlambang dalam pesta tersebut. "Kok aku enggak suka banget ya bapaknya Hakim ada di IG Mamanum," ujar seorang warganet.

Akun @nall_kamali mengatakan, "Seandainya si Cokocip tidak selingkuh pasti lebih bahagia. Durjana kau Cokocip. Untung Mamanum hebat." Sementara akun @ditacitralist menambahkan, "Inget ye Bang, lo cuma menemani Hakim tiup lilin, bukan buat CLBK!"

Namun beberapa warganet memuji keputusan Hanum Mega yang rela menurunkan egonya demi kebahagiaan anak. "Happy birthday Kaka Hakim. Demi foto ini, ibumu menurunkan egonya. Semoga kamu bisa membanggakannya kelak. Amin."