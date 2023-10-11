Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Biodata dan Agama Claudia Adinda, Istri Cantik Derby Romero

Cita Najma Zenitha , Jurnalis-Kamis, 12 Oktober 2023 |06:30 WIB
Biodata dan Agama Claudia Adinda, Istri Cantik Derby Romero
Biodata dan Agama Claudia Adinda, istri cantik Derby Romero. (Foto: Instagram/@derbyromero)
JAKARTA - Biodata dan agama Claudia Adinda, istri cantik Derby Romero yang tidak luput dari perhatian warganet. Hal ini karena Claudia memiliki penampilan yang terbilang unik dan nyentrik. 

Ibu satu anak ini kerap tampil dengan busana vintage ala-ala perempuan Amerika tahun ‘60-an. Tidak hanya memiliki penampilan unik, dia juga kerap memamerkan tato di kedua tangannya. 

Untuk mengenal lebih dekat sosoknya, berikut biodata dan agama Claudia Adinda istri cantik Derby Romero. 

Claudia Adinda lahir di Inggris, pada 11 Mei 1989. Dia memiliki darah Inggris dari sang ayah dan Indonesia dari ibunya yang asal Bandung. Sebelum hijrah ke Indonesia, dia sempat tinggal di Belanda. 

Dia sempat menempuh pendidikan di Universitas UNSW ART And Design Paddington, New South Wales, Australia. Dari situ, Claudia mulai tertarik pada dunia fashion, desain, dan seni.

Biodata dan agama Claudia Adinda, istri cantik Derby Romero. (Foto: Instagram/@derbyromero)

Setelah lulus, Claudia Adinda fokus menjadi fashion desainer dan mendirikan brand sendiri bernama Miss Mae’s Vintage Emporium. Seperti namanya, brand fashion tersebut menjual pakaian dan aksesoris bertema vintage.

Kisah asmara Claudia Adinda dan Derby Romero juga tidak lepas dari perhatian publik. Keduanya berpacaran selama 2,5 tahun, sebelum akhirnya resmi menikah pada 2017. 

