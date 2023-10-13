Lirik Lagu dan Chord Gitar Tak Lagi Sama dari NOAH

JAKARTA - NOAH merilis Tak Lagi Sama sebagai salah satu track dalam album 'Seperti Seharusnya' yang dirilis pada 2012. Lagu ini diciptakan oleh David, keyboardist NOAH bersama Ihsan Nurrachman.

NOAH kemudian merilis video musik lagu tersebut pada 6 September 2013 dengan menggaet Upie Guava sebagai sutradara. Ariel dan Chelsea Islan didapuk sebagai model video klip lagu tersebut.

TAK LAGI SAMA - NOAH

Intro

F Em

F Em

F Em

F Em

F Em

F Em

F

Cerita ini tak lagi sama

Em

Meski hatimu selalu di sini

F

Mengertilah bahwa ku tak berubah

Em Am

Lihat aku dari sisi yang lain

F G Am D