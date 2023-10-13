Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Lirik Lagu dan Chord Gitar Tak Lagi Sama dari NOAH

Mochammad Fahreza Bachtiar , Jurnalis-Jum'at, 13 Oktober 2023 |15:40 WIB
Lirik Lagu dan Chord Gitar Tak Lagi Sama dari NOAH
Lirik lagu dan chord gitar Tak Lagi Sama dari NOAH. (Foto: Instagram/@noah_site)
A
A
A

JAKARTA - NOAH merilis Tak Lagi Sama sebagai salah satu track dalam album 'Seperti Seharusnya' yang dirilis pada 2012. Lagu ini diciptakan oleh David, keyboardist NOAH bersama Ihsan Nurrachman. 

NOAH kemudian merilis video musik lagu tersebut pada 6 September 2013 dengan menggaet Upie Guava sebagai sutradara. Ariel dan Chelsea Islan didapuk sebagai model video klip lagu tersebut.

TAK LAGI SAMA - NOAH

Intro

F Em

F Em

F Em

F Em

F Em

F Em

F

Cerita ini tak lagi sama

Em

Meski hatimu selalu di sini

F

Mengertilah bahwa ku tak berubah

Em Am

Lihat aku dari sisi yang lain

F G Am D

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/619/3174710/alamak-ABqJ_large.jpg
Lirik Lagu dan Chord Gitar Alamak dari Rizky Febian dan Adrian Khalif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/619/3169145/lyodra-qH9c_large.jpg
Lirik Lagu dan Chord Gitar Tak Selalu Memiliki dari Lyodra
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/619/3169143/lyodra-Y2oh_large.jpg
Lirik Lagu dan Chord Gitar Bodohnya Aku dari Lyodra
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/24/619/3165017/barsena_bestandhi-N1n4_large.jpg
Lirik Lagu dan Chord Gitar Ruang Baru dari Barsena Bestandhi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/23/619/3164933/way_back_into_love-cQyS_large.jpg
Lirik Lagu dan Chord Gitar Way Back into Love, OST Film Music and Lyrics
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/02/619/3152162/shabrina_leanor-CRhF_large.jpg
Lirik Lagu Tak Kan Terganti dari Shabrina Leanor dan Yovie Widianto
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement