Gegara Lagu Cobalah Mengerti Ariel NOAH Makin Mantap Hengkang dari Peterpan

JAKARTA - Ariel NOAH baru-baru ini muncul dan menjelaskan konflik yang terjadi pada tubuh Peterpan. Hal tersebut bermula usai Andika Naliputra alias Andika The Titans mengaku bahwa dirinya tak mengerti mengapa ia dikeluarkan dari Peterpan.

Dalam akun YouTube milik Ferdy Element, Ariel mengatakan bahwa konfliknya dengan Andika sudah terjadi sejak Peterpan akan menggarap album perdana. Kala itu, Ariel merasa bahwa sang keyboardis seringkali kesulitan ketika mengisi part keyboard di lagu-lagu Peterpan.

BACA JUGA: Ariel NOAH Sayangkan Sikap Andika yang Mempertanyakan Alasannya Dikeluarkan dari Peterpan

Puncaknya di 2006, ketika itu Peterpan tengah menggarap album ketiganya yang bertajuk Hari Yang Cerah. Merasa dikejar deadline dan harus segera mengumpulkan 10 lagu dalam satu album, Ariel pun mendadak kesal lantaran lagu Cobalah Mengerti yang diciptakan oleh Lukman tak kunjung selesai diaransemen.

"Gongnya itu pas rekaman menuju album ketiga, kita ngumpulin lagu, waktu itu dari 10 baru ke kumpul enam atau empat. Gue lagi mengharapkan yang lain juga. Pas itu ada lagu Lukman dua, yang lain belum. Pas Lukman bikin lagu Cobalah Mengerti judulnya, gue ngisi beberapa liriknya. Dan disitu Andika masih mengalami hal yang sama, stuck untuk ngisi. Ataupun yang dia isi kita kurang suka," papar Ariel.