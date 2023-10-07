Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Andika Mengaku Dikeluarkan dari Peterpan, Uki Eks NOAH Angkat Bicara

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Sabtu, 07 Oktober 2023 |19:05 WIB
Andika Mengaku Dikeluarkan dari Peterpan, Uki Eks NOAH Angkat Bicara
Uki eks NOAH bicara terkait ucapan Andika yang mengaku dikeluarkan dari Peterpan (Foto: Instagram/uki_kautsar)
A
A
A

JAKARTA - Uki eks Peterpan dan Noah mendadak muncul dan mengklarifikasi soal pernyataan Andika, mantan rekan se-bandnya. Saat tampil di akun YouTube milik Ferdy Element, Andika eks Peterpan mengatakan bahwa dirinya adalah leader dari band tersebut sebelum akhirnya dikeluarkan oleh empat rekannya, yakni Ariel, Uki, Lukman dan Reza.

Tak setuju dengan pernyataan yang keluar dari mulut Andika, Uki pun mencoba untuk mengklarifikasi hal tersebut. Ia bahkan menyebut bahwa dirinya dan Ariel lah yang awalnya ingin mengundurkan diri dari Peterpan.

Keinginan Uki dan Ariel untuk hengkang dari Peterpan rupanya terjadi lantaran mereka sudah merasa tak lagi cocok dengan Andika serta Indra.

"Perlu diketahui, bukan Andika dan Indra yang dikeluarkan, niat awalnya saya, Ariel dan diikuti Lukman dan Reza yang mau mengundurkan diri dari Peterpan. Kalau sampai sekarang belum ngerti, ini alasannya. Supaya Andika nggak penasaran lagi," tulis Uki dalam kolom komentar di akun Instagram.

Menariknya, ketidakcocokan antara Uki-Ariel dengan Andika-Indra sudah mulai terasa sejak album perdana.

"Waktu masuk album Hari Yang Cerah, saya pribadi udah ngerasa nggak cocok secara kerjasama dalam musik. Saya rasa kontribusi dalam mengaransemen musiknya nggak enak, tidak ada hubungannya dengan pertemanan ya, murni kerja," papar Uki.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/07/31/33/2639398/hengkang-dari-noah-uki-kautsar-ogah-ambil-keuntungan-dkvzhgTFze.jpg
Hengkang dari NOAH, Uki Kautsar Ogah Ambil Keuntungan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/08/25/33/2460828/uki-eks-noah-sebut-musik-mengganggu-seperti-racun-yang-menempel-KDcwojrjf5.jpeg
Uki Eks Noah Sebut Musik Mengganggu: Seperti Racun yang Menempel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/07/28/33/2447271/besar-sebagai-musisi-uki-eks-noah-kini-sebut-musik-pintu-maksiat-Pm9J4VLvmM.jpg
Besar sebagai Musisi, Uki eks NOAH Kini Sebut Musik Pintu Maksiat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/07/25/33/2445682/ungkap-alasan-keluar-dari-noah-uki-penghasilan-halal-atau-haram-560MFbfZNP.jpg
Ungkap Alasan Keluar dari Noah, Uki: Penghasilan Halal Atau Haram?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/06/07/33/2421267/selamat-uki-eks-noah-kembali-dikaruniai-anak-laki-laki-ZCk8zytuct.jpg
Selamat, Uki eks NOAH Kembali Dikaruniai Anak Laki-Laki
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/04/29/33/2402899/tinggalkan-musik-uki-eks-noah-fokus-ibadah-dan-kegiatan-sosial-VzmxnQnGCn.jpg
Tinggalkan Musik, Uki eks NOAH Fokus Ibadah dan Kegiatan Sosial
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement