Andika Mengaku Dikeluarkan dari Peterpan, Uki Eks NOAH Angkat Bicara

JAKARTA - Uki eks Peterpan dan Noah mendadak muncul dan mengklarifikasi soal pernyataan Andika, mantan rekan se-bandnya. Saat tampil di akun YouTube milik Ferdy Element, Andika eks Peterpan mengatakan bahwa dirinya adalah leader dari band tersebut sebelum akhirnya dikeluarkan oleh empat rekannya, yakni Ariel, Uki, Lukman dan Reza.

Tak setuju dengan pernyataan yang keluar dari mulut Andika, Uki pun mencoba untuk mengklarifikasi hal tersebut. Ia bahkan menyebut bahwa dirinya dan Ariel lah yang awalnya ingin mengundurkan diri dari Peterpan.

Keinginan Uki dan Ariel untuk hengkang dari Peterpan rupanya terjadi lantaran mereka sudah merasa tak lagi cocok dengan Andika serta Indra.

"Perlu diketahui, bukan Andika dan Indra yang dikeluarkan, niat awalnya saya, Ariel dan diikuti Lukman dan Reza yang mau mengundurkan diri dari Peterpan. Kalau sampai sekarang belum ngerti, ini alasannya. Supaya Andika nggak penasaran lagi," tulis Uki dalam kolom komentar di akun Instagram.

Menariknya, ketidakcocokan antara Uki-Ariel dengan Andika-Indra sudah mulai terasa sejak album perdana.

"Waktu masuk album Hari Yang Cerah, saya pribadi udah ngerasa nggak cocok secara kerjasama dalam musik. Saya rasa kontribusi dalam mengaransemen musiknya nggak enak, tidak ada hubungannya dengan pertemanan ya, murni kerja," papar Uki.