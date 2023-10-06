Sempat Stres, Begini Cerita Fajar Nugra Bintang Film Pamali Dusun Pocong

JAKARTA - Fajar Nugra menjadi bintang utama dalam film bertajuk Pamali Dusun Pocong. Diakui olehnya, menjadi bintang utama membuat beban pekerjaan bertambah berat.

Fajar mengaku sempat stres ketika menjalani syuting film tersebut. "Saya stres sampai timbul jerawat batu di leher untuk menjalani syuting film Pamali. Tapi kata teman-teman yang lain, nothing to lose saja, lo pasti bisa. Setiap peran yang datang ke saya pasti saya coba. Kayak di Pamali dapat tantangan serius, bisa nggak sih? Karena kan saya terbiasa komedi," ujar Fajar Nugra.

Seperti diketahui, LYTO Pictures resmi merilis film Pamali: Dusun Pocong, menyusul kesuksesan film Pamali yang telah tayang pada 2022 lalu. Film ini merupakan adaptasi dari game horor populer Pamali: The Tied Corpse, karya StoryTales Studio, developer game tanah air dari kota Bandung.

Pamali: Dusun Pocong mengisahkan tentang tiga tenaga medis dan dua penggali kubur yang ditugaskan untuk membantu sebuah dusun terpencil yang sedang terkena wabah mematikan. Saat bertugas di sana, mereka mendapatkan teror dari pocong-pocong mengerikan. Apakah kejadian itu berkaitan dengan adat istiadat di dusun tersebut, ataukah ada aturan adat yang mereka langgar?

Kehadiran Fajar Nugra (Pamali 2022, KKN di Desa Penari) dan Yasamin Jasem (Keluarga Cemara The Series) sebagai bintang utama tentu menarik untuk disimak. Fajar yang terkenal dengan stand up komedinya, menjadi pasangan yang unik bagi Yasamin yang merupakan artis watak dan sudah berpengalaman dalam banyak film drama. Chemistry keduanya bisa menjadi pemanis dalam kisah kelam di dusun pocong ini.

“Kisah yang menarik dan relate dengan penonton, gaya bercerita yang baik, chemistry antar cast yang kuat, serta treatment horor yang sesuai ekspektasi tentunya menjadi modal kuat untuk film Pamali: Dusun Pocong,” ujar Andi Suryanto, Produser film Pamali. “Film ini juga merupakan film standalone yang dihadirkan oleh LYTO Pictures khusus bagi para penggemar film horor folklore Indonesia, sehingga penonton tetap dapat menikmati ceritanya meskipun belum nonton film Pamali 2022 ataupun tidak memainkan game-nya. Namun, kami tetap akan tetap menghadirkan keseruan dari game beserta nilai-nilai lokal ke dalam film.”