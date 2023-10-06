Kisah Tanah Jawa Hadirkan Pengalaman Horor Secara Langsung

JAKARTA - Kisah Tanah Jawa dari Hari A. Kurniawan alias Om Hao telah hadir dalam bentuk film. Setelah film, kini Kisah Tanah Jawa menghadirkan pengalaman mistis dalam bentuk nyata.

Berlokasi di Margo City, Depok, Jawa Barat, instalasi horror experiential karya CreativeIntel yang berkolaborasi dengan MD Entertainment dan Noice hadir memanjakan para penggemar film horor yang penuh gairah.

Sesuai dengan namanya, karya horror experiential ini menggunakan latar film Kisah Tanah Jawa dengan kombinasi antara bangunan sekolah yang seram dengan era di masa lalu dimana Walsidi (Pocong Gundul) hidup.

Pengunjung akan disuguhkan lebih dari sekadar museum atau instalasi berbau horor, tetapi sebuah pengalaman yang mendalam dan memungkinkan mereka menjadi bagian dari perjalanan cerita Kisah Tanah Jawa. Mereka akan diajak untuk berpartisipasi aktif dalam cerita, mencari petunjuk, bersembunyi, memecahkan misteri, dan menjadi bagian dari kisah yang menegangkan, baik di masa lalu maupun masa sekarang.

Tidak seperti horror experiential biasa, "Kisah Tanah Jawa" menawarkan pengalaman keseraman yang lebih mendalam dan berfokus pada horor psikologis daripada sekadar jump scare. Pengunjung juga akan menemukan Collective Area yang didesain seperti kantin sekolah, yang bukan hanya berfungsi sebagai tempat uji nyali bersama tetapi juga sebagai tempat untuk bersantai, makan, berfoto, dan bersenang-senang bersama teman-teman mereka.

"Kisah Tanah Jawa bukanlah sekadar museum atau instalasi berbau horor. Ini adalah sebuah perjalanan cerita yang mengundang pengunjung untuk merasakan, berpartisipasi aktif, dan menjadi bagian dari pengalaman yang mendalam. Kami ingin mereka tidak hanya melihat, tetapi juga merasakan dan menjalani kisah ini" Ishak Reza selaku Chief Creative Officer Mahakax dan Founder Creativeintel.

Beberapa ruangan yang akan dilewati oleh setiap pengunjung untuk merasakan ketegangan instalasi horor ini antara lain Sekolah Mistis, Ruang Kepsek, Mantra 3 Benda, Ruang Dapur, Lorong Sekolah, Ruang Jahit, Ruang Jahit-Lorong Sekolah, Ruang Kelas (Looping), Gerbang Dimensi, Tanah Kuburan, dan Sumur Tua.

