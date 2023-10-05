Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Dimas dan Cintya Tampil Ciamik, Ini 3 Peserta Gerbang KDI 2023 yang Lolos ke Babak Selanjutnya

Nurul Amanah , Jurnalis-Kamis, 05 Oktober 2023 |07:08 WIB
Dimas dan Cintya Tampil Ciamik, Ini 3 Peserta Gerbang KDI 2023 yang Lolos ke Babak Selanjutnya
Ada tiga peserta Gerbang KDI 2023 yang lolos ke babak selanjutnya. (Foto: Instagram/@kdiofficial)
A
A
A

 

JAKARTA - Enam calon bintang telah menyuguhkan penampilan terbaik mereka di panggung Gerbang KDI 2023. Mereka adalah Ridjal (Tegal), Ririn (Bangka Belitung), Kay (Luwu Raya), Dimas (Deli Serdang), Eky (Bone), dan Cintya (Bengkulu). 

Ditayangkan secara Live dari MNC Studios, Jakarta Barat, pada Rabu (4/10/2023) malam, para peserta tampil berpasangan membawakan deretan tembang populer milik pedangdut senior Rita Sugiarto.

Dari semua penampilan, ada dua duet yang berhasil mencuri hati para juri. Pertama, duet Eky (Bone) dan Dimas (Deli Serdang) menyanyikan lagu Semakin Sayang Semakin Kejam yang mendapat standing ovation dari Iis Dahlia. 

Iis menilai, duet keduanya punya chemistry dan penghayatan yang ciamik. "Ini baru babak Gerbang KDI loh, tapi rasanya kok seperti Semifinal. Keren banget. Tapi bagi saya, penampilan Dimas lebih stabil dari awal sampai akhir," katanya.

