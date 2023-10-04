Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Jadwal Tayang Chainsaw Man Season 2 dan Prediksi Karakter yang Bakal Comeback

Bertold Ananda , Jurnalis-Rabu, 04 Oktober 2023 |18:21 WIB
Jadwal Tayang <i>Chainsaw Man Season 2</i> dan Prediksi Karakter yang Bakal <i>Comeback</i>
Chainsaw Man Season 2 (Foto: Comicbook)
A
A
A

JAKARTA - Anime Chainsaw Man Season 2 merupakan salah satu tayangan yang paling ditunggu penggemarnya. Pasalnya, adegan post credit pada musim pertama membuat fans berasumsi akan ada kelanjutan kisahnya.

Mengutip The Digital Fix, Rabu (4/10/2023), Chainsaw Man Season 2 akan terdiri dari 12 episode dan diprediksi tayang pada 2024. Namun hingga berita ini diturunkan, Studio MAPPA selaku rumah produksi anime tersebut belum mengonfirmasi apapun terkait rumor tersebut.

Seperti diketahui, episode terakhir Chainsaw Man Season menampilkan Denji dan Katana Man berubah wujud dan bertarung di atas gedung. Mereka kemudian jatuh ke atas kereta yang sedang berjalan dan melanjutkan pertarungan.

Namun Katana Man akhirnya berhasil memotong kedua tangan Denji. Namun saat dia akan melayangkan tebasan pamungkasnya, Denji berhasil membelah tubuh Katana Man dan pertarungan mereka pun usai.

Anime

Sawatari dan Katana Man pun berhasil ditangkap para Devil Hunter. Namun, pertarungan mereka tampak belum usai dengan kehadiran adegan post credit pada akhir tayangan.

Salah satu adegan post credit itu adalah tentang mimpi Denji yang berjalan melewati gang kecil hingga bertemu sebuah pintu. Dalam mimpi itu, Denji mendengar Pochia memanggil namanya dan memberi tahu tidak bisa membuka pintu.

Halaman:
1 2
