Alasan Nonton Anime Ecchi Wajib Pakai Headset

JAKARTA - Inilah alasan kenapa saat nonton anime ecchi wajib pakai headset. Alasannya adalah agar kamu tidak dikira sedang menonton film dewasa atau anime dewasa alias hentai.

Melansir Anime News Network, ecchi berasal dari pengucapan huruf Jepang 'H' yang merupakan huruf pertama kata hentai. Ecchi adalah cara lain untuk mengatakan kata 'mesum' dalam bahasa Jepang.

Namun, karena hanya menggunakan huruf 'H' saja dari kata hentai, maka ecchi tidak sekuat hentai dalam konotasinya.

Pada intinya, anime ecchi bukanlah anime berbau pornografi. Anime ecchi adalah anime biasa seperti halnya anime lain yang bergenre shounen, slice of life, atau yang lainnya. Hanya saja, anime ecchi mengandung berbagai candaan yang mengarah ke hal-hal vulgar seperti konten seksual.

Dalam anime ecchi tidak ada sedikitpun adegan seksual yang ditampilkan. Akan tetapi, ada beberapa adegan yang sedikit mengarah ke konten dewasa termasuk juga dalam segi suara seperti suara perempuan mendesah atau sejenisnya.

Oleh karena itu, saat menonton anime ecchi kita dianjurkan menggunakan headset. Hal ini karena saat suara-suara seperti mendesah ini muncul, orang di sekitar kita yang tidak mengetahuinya akan mengira kalau kita sedang menonton anime dewasa atau bahkan menonton video dewasa.

Anime dengan genre ecchi pertama kali ada sejak periode Heian Jepang. Secara bertahap, anime-anime dengan genre ini terus bermunculan dan perlahan menjadi sangat populer di seluruh dunia lantaran kontennya yang menjurus ke arah seksual.

Pada abad ke-20, anime berjudul Lupin The Third dan Cutie Honey menjadi pelopor meledaknya anime ecchi di kalangan pecinta anime seluruh dunia. Target utama penonton mereka adalah para pria sehingga di dalam animenya dipenuhi dengan karakter wanita cantik.