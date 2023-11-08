Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Alasan Nonton Anime Ecchi Wajib Pakai Headset

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Rabu, 08 November 2023 |23:00 WIB
Alasan Nonton Anime Ecchi Wajib Pakai Headset
Alasan nonton anime ecchi wajib pakai headset (Foto: IMDB)
A
A
A

JAKARTA - Inilah alasan kenapa saat nonton anime ecchi wajib pakai headset. Alasannya adalah agar kamu tidak dikira sedang menonton film dewasa atau anime dewasa alias hentai.

Melansir Anime News Network, ecchi berasal dari pengucapan huruf Jepang 'H' yang merupakan huruf pertama kata hentai. Ecchi adalah cara lain untuk mengatakan kata 'mesum' dalam bahasa Jepang.

Namun, karena hanya menggunakan huruf 'H' saja dari kata hentai, maka ecchi tidak sekuat hentai dalam konotasinya.

Pada intinya, anime ecchi bukanlah anime berbau pornografi. Anime ecchi adalah anime biasa seperti halnya anime lain yang bergenre shounen, slice of life, atau yang lainnya. Hanya saja, anime ecchi mengandung berbagai candaan yang mengarah ke hal-hal vulgar seperti konten seksual.

Dalam anime ecchi tidak ada sedikitpun adegan seksual yang ditampilkan. Akan tetapi, ada beberapa adegan yang sedikit mengarah ke konten dewasa termasuk juga dalam segi suara seperti suara perempuan mendesah atau sejenisnya.

High School DxD

Oleh karena itu, saat menonton anime ecchi kita dianjurkan menggunakan headset. Hal ini karena saat suara-suara seperti mendesah ini muncul, orang di sekitar kita yang tidak mengetahuinya akan mengira kalau kita sedang menonton anime dewasa atau bahkan menonton video dewasa.

Anime dengan genre ecchi pertama kali ada sejak periode Heian Jepang. Secara bertahap, anime-anime dengan genre ini terus bermunculan dan perlahan menjadi sangat populer di seluruh dunia lantaran kontennya yang menjurus ke arah seksual.

Pada abad ke-20, anime berjudul Lupin The Third dan Cutie Honey menjadi pelopor meledaknya anime ecchi di kalangan pecinta anime seluruh dunia. Target utama penonton mereka adalah para pria sehingga di dalam animenya dipenuhi dengan karakter wanita cantik.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/28/326/3014276/anime_one_piece-Cv1Z_large.jpeg
10 Link Nonton Anime Sub Indo Gratis Kualitas HD
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/11/206/2968711/5-film-animasi-jepang-dilarang-tayang-5FZD9Lxvki.jpg
5 Film Animasi Jepang Dilarang Tayang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/05/33/2950009/pencipta-captain-tsubasa-yoichi-takahashi-umumkan-pensiun-K5zg5ddYVQ.jpg
Pencipta Captain Tsubasa, Yoichi Takahashi Umumkan Pensiun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/07/206/2915664/10-anime-ecchi-tentang-sekolah-yang-sayang-dilewatkan-DmJHEoTYF7.jpg
10 Anime Ecchi Tentang Sekolah yang Sayang Dilewatkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/04/206/2894849/jadwal-tayang-chainsaw-man-season-2-dan-prediksi-karakter-yang-bakal-comeback-r9IFfQYo41.jpg
Jadwal Tayang Chainsaw Man Season 2 dan Prediksi Karakter yang Bakal Comeback
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/21/206/2887418/profil-gojo-satoru-beserta-kemampuan-dan-sifatnya-BvEhABfDhc.jpg
Profil Gojo Satoru Beserta Kemampuan dan Sifatnya
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement