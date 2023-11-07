Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

10 Anime Ecchi Tentang Sekolah yang Sayang Dilewatkan

Bertold Ananda , Jurnalis-Selasa, 07 November 2023 |07:06 WIB
10 Anime Ecchi Tentang Sekolah yang Sayang Dilewatkan
Anime Ecchi tentang sekolah yang sayang dilewatkan (Foto: IMDB)
JAKARTA- Ada beberapa anime Ecchi tentang sekolah yang sayang untuk dilewatkan. Sebab serial anime satu ini mengisahkan jalan cerita yang seru dan menyenangkan, lengkap dengan munculnya tokoh-tokoh yang menarik.

Bagi kamu yang tidak mengetahui, anime ecchi pada dasarnya berasal dari negara Jepang. Sejak kehadirannya, ternyata anime satu ini sangat disukai oleh kaum muda remaja dan kini kian tersebar hingga ke seluruh dunia.

Lantas apa saja deretan film Ecchi tentang sekolah yang sayang untuk dilewatkan? Berikut Okezone telah merangkum dari berbagai sumber:

1. Val x Love

Anime Ecchi pertama yang menarik untuk disaksikan yaitu Val X Love. Film satu ini mengisahkan tentang sosok siswa bernama Akutsu Takuma yang kesepian karena tidak memiliki teman di sekolah.

Di pertengahan cerita, dirinya diberi tugas oleh sang dewa untuk menyelamatkan dunia dengan dibantu segerombolan wanita cantik. Dari situlah pemeran utama Akutsu Takuma merasa tidak kesepian lagi.

2. Saenai Heroine no Sodatekata Fine

Anime Ecchi kedua tentang sekolah yang tidak luput dari perhatian yakni Saenai Heroine no Sodatekata Fine.Tayangan anime satu ini memiliki cerita komedi yang cukup menghibur hari-harimu.

Di setiap scenenya, Saenai Heroine no Sodatekata Fine menghadirkan jalan cerita dan visual yang sangat baik dengan berlatar belakang sekolah.

3. Blade Dance Of Elementalers

Blade Dance Of Elementalers

Rekomendasi ketiga anime Ecchi ada Blade Dance OF Elementalers. Tayangan satu ini cukup menghibur karena menceritakan tentang sosok perempuan yang bersekolah di akademi Areshia Spirit dan melakukan kontrak dengan para roh.

Tentu saja, setiap scene yang ditampilkan mampu membuat jantungmu berdetak tak karuan dengan berbagai jumpscare unik.

4. Nande Koko ni Sensei ga?

Rekomendasi anime Ecchi keempat yang tidak boleh dilewatkan yaitu Nande Koko ni Sensei ga. Anime berlatar belakang sekolah ini menceritakan tentang seorang murid yang kebingungan saat bertemu guru cantik bernama Kana Kojima.

Demi menghindari masalah, murid tersebut kemudian menjaga diri agar tidak menimbulkan kesalahpahaman.

5. Yamada-Kun And The Seven Witches

Rekomendasi film kelima yaitu Yamada-Kun And The Seven Witches. Hal itu dikarenakan tayangan anime satu ini mengisahkan tentang tokoh anak nakal yang ingin mengubah diri agar bisa menjalani kehidupan normal di sekolah menengah.

Namun yang terjadi, ia justru merasa sangat membosankan dan tidak nyaman.

