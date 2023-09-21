Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Profil Gojo Satoru Beserta Kemampuan dan Sifatnya

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Kamis, 21 September 2023 |22:10 WIB
Profil Gojo Satoru Beserta Kemampuan dan Sifatnya
Profile Gojo Satoru (Foto: Hindustan Time)
A
A
A

JAKARTA - Profil Gojo Satoru sang penyihir terkuat yang mati saat melawan Ryomen Sukuna dalam bocoran manga Jujutsu Kaisen chapter 236. Kematian karakter ini menjadi kejutan besar bagi penggemarnya.

Mengutip Anime Senpai, Kamis (21/9/2023), Gojo Satoru merupakan seorang penyihir yang terlahir di klan terkuat, pada 7 Desember 1989. Dia berperawakan tinggi, ramping, namun berotot. Dia memiliki rambut seputih salju dengan mata biru cerah.

Biasanya, Gojo Satoru akan menutupi matanya dengan bandana dan membukanya saat menghadapi lawan yang kuat. Saat bekerja, dia mengenakan jaket zip-up berwarna biru tua dengan kerah tinggi dan lebar.

Goju Satoru

Profil Gojo Satoru (Foto:Comicbook)

Sehari-hari, karakter ini digambarkan kerap menggunakan celana hitam slim fit dan sepatu berwarna senada. Berikut beberapa fakta menarik seputar Gojo Satoru:

1.Kepribadian

Gojo Satoru memiliki kepribadian yang kompleks. Dia bisa dekat dengan orang-orang di sekitarnya, namun juga bersikap tidak simpatik kepada orang-orang tertentu. Dengan bakat dan reputasinya, dia digambarkan sebagai pria yang percaya diri.

Tak jarang, sikap percaya dirinya tersebut membuat Gojo Satoru terlihat arogan. Namun begitu, dia adalah seseorang dengan rasa kemanusiaan yang tinggi dan berkeinginan mereformasi dunia jujutsu melalui pendidikan.

Dia berupaya membina generasi baru penyihir jujutsu dengan harapan akan ada yang setara dengannya suatu hari nanti.

Halaman:
1 2 3
