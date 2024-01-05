Pencipta Captain Tsubasa, Yoichi Takahashi Umumkan Pensiun

JAKARTA - Pencipta manga Captain Tsubasa, Yoichi Takahashi mengumumkan untuk pensiun. Keputusan itu diambil oleh pria yang membuat cerita tentang perjalanan hidup pesepak bola bernama Captain Tsubasa tersebut setelah 43 tahun mengabdi di industri manga.

Dengan apa yang dilakukan Takahashi, dua seri Captain Tsubasa, yakni Captain Tsubasa: Rising Sun dan Captain Tsubasa: Memories terpaksa tidak bisa dilanjut. Keduanya akan berakhir pada April 2024 mendatang.

BACA JUGA: Alasan Nonton Anime Ecchi Wajib Pakai Headset

Melansir Comic Book, Jumat (5/1/2024), Takahashi menjanjikan ada lebih banyak lagi Captain Tsubasa yang hadir dari kreator lain. Ia pun menyebut akan tetap mengawasi naskah adaptasi Captain Tsubasa di masa depan.

Mengenai alasan Takahashi pensiun, sang seniman manga mengaku telah menghadapi kendala fisik selama bertahun-tahun. Dan perubahan dalam lingkungan semakin mendorongnya keluar dari industri.

Pencipta Captain Tsubasa, Yoichi Takahashi umumkan pensiun (Foto: Captain Tsubasa)





"Saya pikir saya masih berada dalam kondisi kesehatan yang baik saat ini. Namun, seiring saya terus membuat manga, penurunan kondisi fisik saya yang berkaitan dengan usia tidak dapat dihindari," ungkap Takahashi.