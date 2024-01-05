Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Pencipta Captain Tsubasa, Yoichi Takahashi Umumkan Pensiun

Tangguh Yudha , Jurnalis-Jum'at, 05 Januari 2024 |14:30 WIB
Pencipta Captain Tsubasa, Yoichi Takahashi Umumkan Pensiun
Pencipta Captain Tsubasa, Yoichi Takahashi umumkan pensiun (Foto: IMDb)
A
A
A

JAKARTA - Pencipta manga Captain Tsubasa, Yoichi Takahashi mengumumkan untuk pensiun. Keputusan itu diambil oleh pria yang membuat cerita tentang perjalanan hidup pesepak bola bernama Captain Tsubasa tersebut setelah 43 tahun mengabdi di industri manga.

Dengan apa yang dilakukan Takahashi, dua seri Captain Tsubasa, yakni Captain Tsubasa: Rising Sun dan Captain Tsubasa: Memories terpaksa tidak bisa dilanjut. Keduanya akan berakhir pada April 2024 mendatang.

Melansir Comic Book, Jumat (5/1/2024), Takahashi menjanjikan ada lebih banyak lagi Captain Tsubasa yang hadir dari kreator lain. Ia pun menyebut akan tetap mengawasi naskah adaptasi Captain Tsubasa di masa depan.

Mengenai alasan Takahashi pensiun, sang seniman manga mengaku telah menghadapi kendala fisik selama bertahun-tahun. Dan perubahan dalam lingkungan semakin mendorongnya keluar dari industri.

Captain Tsubasa

Pencipta Captain Tsubasa, Yoichi Takahashi umumkan pensiun (Foto: Captain Tsubasa)


"Saya pikir saya masih berada dalam kondisi kesehatan yang baik saat ini. Namun, seiring saya terus membuat manga, penurunan kondisi fisik saya yang berkaitan dengan usia tidak dapat dihindari," ungkap Takahashi.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/28/326/3014276/anime_one_piece-Cv1Z_large.jpeg
10 Link Nonton Anime Sub Indo Gratis Kualitas HD
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/11/206/2968711/5-film-animasi-jepang-dilarang-tayang-5FZD9Lxvki.jpg
5 Film Animasi Jepang Dilarang Tayang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/08/206/2916880/alasan-nonton-anime-ecchi-wajib-pakai-headset-AlBf0B513d.jpg
Alasan Nonton Anime Ecchi Wajib Pakai Headset
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/07/206/2915664/10-anime-ecchi-tentang-sekolah-yang-sayang-dilewatkan-DmJHEoTYF7.jpg
10 Anime Ecchi Tentang Sekolah yang Sayang Dilewatkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/04/206/2894849/jadwal-tayang-chainsaw-man-season-2-dan-prediksi-karakter-yang-bakal-comeback-r9IFfQYo41.jpg
Jadwal Tayang Chainsaw Man Season 2 dan Prediksi Karakter yang Bakal Comeback
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/21/206/2887418/profil-gojo-satoru-beserta-kemampuan-dan-sifatnya-BvEhABfDhc.jpg
Profil Gojo Satoru Beserta Kemampuan dan Sifatnya
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement