Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

5 Film Animasi Jepang Dilarang Tayang

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Minggu, 11 Februari 2024 |23:45 WIB
5 Film Animasi Jepang Dilarang Tayang
Film animasi Jepang dilarang tayang (Foto: IMdB)
A
A
A

JAKARTA - Animasi buatan Jepang yang dikenal dengan nama Anime, ternyata tidak selalu bebas untuk disaksikan oleh anak-anak. Bahkan, ada sejumlah negara yang melarang penayangan anime tertentu.

Bukan tanpa sebab, pasalnya ada sejumlah anime yang memiliki isi cukup kontroversial untuk bisa ditonton oleh anak-anak dan remaja. Mulai dari muatannya mengandung unsur kekerasan hingga seksual.

Berikut, film animasi Jepang yang dilarang tayang:

1. Death Note

Death Note 

Anime yang cukup populer di Jepang, Death Note, rupanya dilarang untuk tayang di China. Bukan tanpa sebab, pasalnya anime ini dianggap menginspirasi anak-anak untuk menulis nama orang yang tidak mereka sukai, seperti konte dalam Death Note.

Bukan hanya China, Death note juga disebut dilarang tayang di Rusia.

2. High School DxD

High School DxD 

Anime High School DxD dilarang untuk tayang di Selandia Baru lantaran berisi konten seksual. selain itu, anime ini juga dilarang lantaran dianggap mengeksploitasi anak muda secara seksual.

3. Excel Saga

Excel Saga 

Disutradarai Shinichi Watanabe, anime Excel Saga dengan total 26 episode ini dilarang tayang di Jepang. Pasalnya, ada banyak adegan yang terlalu kejam, terutama pasa episode terakhir penayangannya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/28/326/3014276/anime_one_piece-Cv1Z_large.jpeg
10 Link Nonton Anime Sub Indo Gratis Kualitas HD
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/05/33/2950009/pencipta-captain-tsubasa-yoichi-takahashi-umumkan-pensiun-K5zg5ddYVQ.jpg
Pencipta Captain Tsubasa, Yoichi Takahashi Umumkan Pensiun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/08/206/2916880/alasan-nonton-anime-ecchi-wajib-pakai-headset-AlBf0B513d.jpg
Alasan Nonton Anime Ecchi Wajib Pakai Headset
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/07/206/2915664/10-anime-ecchi-tentang-sekolah-yang-sayang-dilewatkan-DmJHEoTYF7.jpg
10 Anime Ecchi Tentang Sekolah yang Sayang Dilewatkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/04/206/2894849/jadwal-tayang-chainsaw-man-season-2-dan-prediksi-karakter-yang-bakal-comeback-r9IFfQYo41.jpg
Jadwal Tayang Chainsaw Man Season 2 dan Prediksi Karakter yang Bakal Comeback
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/21/206/2887418/profil-gojo-satoru-beserta-kemampuan-dan-sifatnya-BvEhABfDhc.jpg
Profil Gojo Satoru Beserta Kemampuan dan Sifatnya
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement