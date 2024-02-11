JAKARTA - Animasi buatan Jepang yang dikenal dengan nama Anime, ternyata tidak selalu bebas untuk disaksikan oleh anak-anak. Bahkan, ada sejumlah negara yang melarang penayangan anime tertentu.
Bukan tanpa sebab, pasalnya ada sejumlah anime yang memiliki isi cukup kontroversial untuk bisa ditonton oleh anak-anak dan remaja. Mulai dari muatannya mengandung unsur kekerasan hingga seksual.
Berikut, film animasi Jepang yang dilarang tayang:
1. Death Note
Anime yang cukup populer di Jepang, Death Note, rupanya dilarang untuk tayang di China. Bukan tanpa sebab, pasalnya anime ini dianggap menginspirasi anak-anak untuk menulis nama orang yang tidak mereka sukai, seperti konte dalam Death Note.
Bukan hanya China, Death note juga disebut dilarang tayang di Rusia.
2. High School DxD
Anime High School DxD dilarang untuk tayang di Selandia Baru lantaran berisi konten seksual. selain itu, anime ini juga dilarang lantaran dianggap mengeksploitasi anak muda secara seksual.
3. Excel Saga
Disutradarai Shinichi Watanabe, anime Excel Saga dengan total 26 episode ini dilarang tayang di Jepang. Pasalnya, ada banyak adegan yang terlalu kejam, terutama pasa episode terakhir penayangannya.