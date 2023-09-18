Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Selain Zoro One Piece, 5 Karakter Anime Ini Pernah Diperankan Mackenyu Arata

Cita Najma Zenitha , Jurnalis-Senin, 18 September 2023 |22:30 WIB
Selain Zoro One Piece, 5 Karakter Anime Ini Pernah Diperankan Mackenyu Arata
Karakter anime pernah diperankan Mackenyu Arata. (Foto: Netflix)
A
A
A

JAKARTA - Deretan karakter anime ini pernah diperankan Mackenyu Arata sebelum popularitasnya semakin melambung berkat perannya sebagai Zoro dalam serial One Piece. Sebelumnya, sang aktor ternyata pernah membintangi sederet proyek anime populer.

Berikut adalah lima karakter anime yang pernah diperankan Mackenyu Arata selain Zoro One Piece.

1.Enishi Yukishiro - Rurouni Kenshin

Dalam film live-action Rurouni Kenshin, Mackenyu Arata memerankan karakter sebagai Enishi Yukishiro. Karakter tersebut identik dengan rambut putih, mata biru, dan kaca mata bulat kecil.

Karakter anime pernah diperankan Mackenyu Arata. (Foto: Netflix)

Karakter anime pernah diperankan Mackenyu Arata. (Foto: Netflix)

Dikisahkan Enishi Yukishiro menyimpan dendam kepada Kenshin setelah kematian sang kakak. Ketika dewasa, dia mengambil kepercayaan orang lain supaya dapat melancarkan aksinya.

2.Souta - Tokyo Ghoul 'S'

Karakter anime pernah diperankan Mackenyu Arata. (Foto: Shochiku)

Karakter anime pernah diperankan Mackenyu Arata. (Foto: Shochiku)

Mackenyu Arata berperan sebagai tokoh antagonis Souta dalam sekuel serial adaptasi Tokyo Ghoul yang rilis pada 2017. Diceritakan Souta bertanggung jawab atas sebagian besar peristiwa yang terjadi. Ketika bekerja sebagai investigator, ia menggunakan nama samaran sebagai Nimura Furuta.

3.Arata Wataya - Chihayafuru

Karakter anima pernah diperankan Mackenyu Arata selanjutnya adalah Arata Wataya dalam anime Chihayafuru yang rilis pada 19 Maret 2016.

Karakter anime pernah diperankan Mackenyu Arata. (Foto: Toho)

Karakter anime pernah diperankan Mackenyu Arata. (Foto: Toho)

Karakter ini digambarkan sebagai remaja laki-laki bermata biru, berambut hitam, dan memakai kacamata. Kehadiran Arata Wataya menjadi inspirasi bagi Chihaya Ayase untuk mempelajari Karuta.

Halaman:
1 2
