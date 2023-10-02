Advertisement
HOT GOSSIP

Kekasih Pantau Dewi Perssik 24 Jam, Reaksi Vadel Badjideh Disebut Mirip Tukang Semir

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Senin, 02 Oktober 2023 |05:04 WIB
Kekasih Pantau Dewi Perssik 24 Jam, Reaksi Vadel Badjideh Disebut Mirip Tukang Semir
Dewi Perssik dipantau kekasihnya selaam 24 jam (Foto: Instagram/dewiperssik9)
A
A
A

JAKARTA - Dewi Perssik akhirnya muncul kembali di hadapan publik bersama kekasihnya yang berprofesi sebagai pilot, Rully. Setelah cukup lama tak muncul bareng, hingga disebut telah putus, pelantun Mimpi Manis ini baru-baru ini tampak live sambil melakukan video call dengan kekasihnya.

Dalam video tersebut, Depe mengatakan bahwa ia dan Rully sudah melakukan panggilan video selama 24 jam.

"Aku sampai sekarang masih ditungguin, nggak boleh lepas dari dia coba, Video call terus 24 jam sampai capek," kata Dewi Perssik dikutip dari akun TikTok @riani_update, Minggu (1/10/2023).

Menariknya, entah keceplosan atau bukan, Depe mengatakan jika dirinya ama sekali tak bisa mematikan video call. Termasuk, ketika dirinya tengah mandi.

Dewi Perssik

"Dipantengin banget si abang. Iya always dia 24 jam. Aku mandi, aku apapun dia gini sama aku, dia suka nungguin aku," tutur Dewi Perssik.

Sementara itu, Nikita Mirzani tampak mengungkapkan perasaan kurang sukanya pada kekasih dari putrinya, Vadel Badjideh. Bahkan ibu dari Laura Meizani alias Lolly itu tak ragu menyebut jika Vadel buluk dan mirip tukang semir.

Mengetahui bahwa fisiknya dihina oleh calon mertua, Vadel pun memilih untuk legowo. Bahkan ia menyebut jika anggota keluarganya jauh lebih parah dalam urusan menghina.

"Kalau menurut gue sih biasa aja, karena di keluarga gue tuh lebih parah kalau ngata-ngatain," ujar Vadel Badjideh dikutip dari YouTube Finnings, Minggu (1/10/2023).

Halaman:
1 2
