Reaksi Vadel Badjideh Pacar Lolly usai Dicibir Nikita Mirzani Mirip Tukang Semir

JAKARTA - Vadel Badjideh, kekasih Lolly, sempat dicibir oleh Nikita Mirzani. Tak tanggung-tanggung, sang artis menyebutnya buluk dan mirip tukang semir.

Sikap kurang menyenangkan itu diduga karena Nikita Mirzani tidak setuju dengan hubungan asmara Vadel Badjideh dan sang putri.

Alih-alih merasa marah, justru Vadel Badjideh menanggapinya dengan bijaksana. Hal itu disampaikan olehnya saat diundang ke acara podcast bersama sang kakak Bintang Miraj Badjideh.

Menurut Vadel, hinaan Nikita Mirzani itu tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan kata-kata keras dari keluarganya. Hal tersebut bukan masalah baginya.

"Kalau menurut gue sih biasa aja, karena di keluarga gue tuh lebih parah kalau ngata-ngatain," kata Vadel Badjideh dikutip dari YouTube Finnings, Minggu (1/10/2023).

"Sehari-hari tuh udah ngecengin (ngata-ngatain) orang, di keluarga gue ya. Mau tukang semir mau apa tuh kecil, biasa kalau bagi gue," lanjutnya.