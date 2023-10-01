Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Reaksi Vadel Badjideh Pacar Lolly usai Dicibir Nikita Mirzani Mirip Tukang Semir

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Minggu, 01 Oktober 2023 |10:30 WIB
Reaksi Vadel Badjideh Pacar Lolly usai Dicibir Nikita Mirzani Mirip Tukang Semir
Vadel Badjideh, pacar Lolly. (Foto: Instagram/@vadelbadjideh)
A
A
A

JAKARTA - Vadel Badjideh, kekasih Lolly, sempat dicibir oleh Nikita Mirzani. Tak tanggung-tanggung, sang artis menyebutnya buluk dan mirip tukang semir. 

Sikap kurang menyenangkan itu diduga karena Nikita Mirzani tidak setuju dengan hubungan asmara Vadel Badjideh dan sang putri. 

Alih-alih merasa marah, justru Vadel Badjideh menanggapinya dengan bijaksana. Hal itu disampaikan olehnya saat diundang ke acara podcast bersama sang kakak Bintang Miraj Badjideh.

Menurut Vadel, hinaan Nikita Mirzani itu tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan kata-kata keras dari keluarganya. Hal tersebut bukan masalah baginya.

"Kalau menurut gue sih biasa aja, karena di keluarga gue tuh lebih parah kalau ngata-ngatain," kata Vadel Badjideh dikutip dari YouTube Finnings, Minggu (1/10/2023).

"Sehari-hari tuh udah ngecengin (ngata-ngatain) orang, di keluarga gue ya. Mau tukang semir mau apa tuh kecil, biasa kalau bagi gue," lanjutnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/33/3176028/nikita_mirzani-IKza_large.jpg
Asisten Nikita Mirzani Santai Dituntut 7 Tahun Penjara dan Denda Rp2 Miliar: Tahu Gitu, Diperas Lebih Banyak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/33/3175541/nikita_mirzani-xjcd_large.jpg
Nikita Mirzani Siap Hadapi Sidang Tuntutan Kasus Pemerasan dan TPPU Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/33/3174203/nikita_mirzani-3K2M_large.jpg
Pesan Haru Nikita Mirzani di Hari Ulang Tahun Anak: Maaf, Enggak Bisa Bareng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/33/3174131/nikita_mirzani-rZw0_large.jpg
Nikita Mirzani Sakit Hati, Vadel Badjideh Umbar Aib Putrinya di Dalam Penjara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/33/3172371/nikita_mirzani-1wil_large.jpg
BPOM Tolak Jadi Saksi Ahli, Nikita Mirzani: Enggak Netral!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/33/3172355/nikita_mirzani-3XMJ_large.jpg
Alasan Nikita Mirzani Kerap Kenakan Rok Panjang saat Sidang
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement