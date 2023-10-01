Harapan Sandiaga Uno untuk Industri Perfilman Indonesia yang Kian Berkembang

JAKARTA - Industri perfilman indonesia terus bergeliat dan menunjukkan perkembangan pesat. Beberapa film karya anak bangsa bahkan menorehkan prestasi membanggakan di kancah internasional.

Sehingga, antusias dari masyarakat meningkat untuk berbondong-bondong memenuhi bioskop-bioskop Tanah Air lantaran disuguhkan film yang berkualitas.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno pun membeberkan fakta bahwa film Indonesia berhasil menjadi tuan rumah di negeri sendiri.

Pasalnya, jika disandingkan dengan film barat yang tayang di bioskop Tanah Air, pada tahun 2022 angka market share film-film Indonesia jauh melampaui film barat, dengan perbandingan 61 persen dan 39 persen.

Sandiaga menyebut bahwa Kemenparekraf akan terus menggaungkan semangat untuk terus menonton film anak bangsa demi mengukuhkan film-film Indonesia menjadi tuan rumah di negeri sendiri.