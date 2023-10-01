Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Harapan Sandiaga Uno untuk Industri Perfilman Indonesia yang Kian Berkembang

Nurul Amanah , Jurnalis-Minggu, 01 Oktober 2023 |23:30 WIB
Harapan Sandiaga Uno untuk Industri Perfilman Indonesia yang Kian Berkembang
Harapan Sandiaga Uno untuk industri perfilman Indonesia. (Foto: Instagram/@sandiuno)
A
A
A

JAKARTA - Industri perfilman indonesia terus bergeliat dan menunjukkan perkembangan pesat. Beberapa film karya anak bangsa bahkan menorehkan prestasi membanggakan di kancah internasional. 

Sehingga, antusias dari masyarakat meningkat untuk berbondong-bondong memenuhi bioskop-bioskop Tanah Air lantaran disuguhkan film yang berkualitas.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno pun membeberkan fakta bahwa film Indonesia berhasil menjadi tuan rumah di negeri sendiri. 

Pasalnya, jika disandingkan dengan film barat yang tayang di bioskop Tanah Air, pada tahun 2022 angka market share film-film Indonesia jauh melampaui film barat, dengan perbandingan 61 persen dan 39 persen. 

Sandiaga menyebut bahwa Kemenparekraf akan terus menggaungkan semangat untuk terus menonton film anak bangsa demi mengukuhkan film-film Indonesia menjadi tuan rumah di negeri sendiri.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/33/3164132/box_office_indonesia-CTro_large.jpg
2 Film Box Office Indonesia Spesial HUT RCTI 36: Romansa dan Horor dalam Satu Perayaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/206/3163590/film_kartini-NeKo_large.jpg
5 Film Indonesia Bertema Pahlawan yang Bakar Semangat Nasionalisme
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/17/206/3163507/diponegoro_hero-1HvV_large.jpg
Produser Ungkap Alasan Film Diponegoro Hero Digarap Menggunakan AI 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/206/3158244/aghniny_haque_bangga_dipercaya_isi_suara_film_animasi_panji_tengkorak-fDz2_large.jpg
Aghniny Haque Bangga Dipercaya Isi Suara Film Animasi Panji Tengkorak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/19/206/3156530/film_believe-uEjN_large.jpg
Premiere Film BELIEVE, Panglima TNI Singgung Kisah Patriotisme Prajurit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/27/206/3150737/film_belive-LeA8_large.jpg
Film Believe, Penantian Keluarga dan Luka yang Tak Terdengar
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement